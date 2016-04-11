Muhammet Kılıç'tan Genel Başkan Kılavuz'a ziyaret

Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç, Ankara programı kapsamında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz'u ziyaret etti.

Muhammet Kılıç'tan Genel Başkan Kılavuz'a ziyaret
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Ziyarette Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç, Kılavuz'a Bayburt Kalesi ile uyarlanmış fotoğrafını hediye etti.  Öte yandan Ülkü Ocakları Genel Merkez binasında gerçekleşen ziyarette Türkiye ve Bayburt yerelinde genel iştişarelerde bulunuldu. Gençlik üzerine ileride yapılacak projelerle alakalı olarak değerlendirmelerin ele alındığı görüşmede Genel Başkan Olcay Kılavuz Bayburt'u yakından takip ettiğini çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini ve programları arasında Bayburt ziyaretinin de olduğunu belirterek, Bayburt'taki tüm teşkilat mensuplarına selamlarını iletti.
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