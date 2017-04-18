BAYKAP Değerlendirme toplantısı yaptı
BAYKAP Değerlendirme toplantısı yaptı
0
0
0
0

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) BAYBURT İL BAŞKANI BEKİR KASAP; GÜNDEME DAİR AÇIKLAMA YAPTI

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Referandum da Bayburt %82 lik bir oranla Türkiye de “EVET” Rekoru kırmıştır.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) BAYBURT İL BAŞKANI BEKİR KASAP; GÜNDEME DAİR AÇIKLAMA YAPTI
18 Nisan 2017 Salı 18:18

 Bu Rekorun kırılmasında emeği geçen Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyemiz Sn Doç.Dr şeref Oruç’a İl, ilçe, Kadın kolları teşkilatlarımıza, Ülkü Ocaklarına ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl, İlçe teşkilatlarına Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, Milletvekili Sayın Şahap Kavcıoğlu’na, Belediye Başkanımız Sn Mete Memiş’e ve desteklerini esirgemeyen tüm Bayburt Halkına teşekkür ediyorum.

 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Referandum ile kazanan Büyük Türk Milleti ve Bayburt olmuştur.

banner358
İlgili Galeriler
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.