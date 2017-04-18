MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) BAYBURT İL BAŞKANI BEKİR KASAP; GÜNDEME DAİR AÇIKLAMA YAPTI

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Referandum da Bayburt %82 lik bir oranla Türkiye de “EVET” Rekoru kırmıştır.

Bu Rekorun kırılmasında emeği geçen Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyemiz Sn Doç.Dr şeref Oruç’a İl, ilçe, Kadın kolları teşkilatlarımıza, Ülkü Ocaklarına ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl, İlçe teşkilatlarına Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, Milletvekili Sayın Şahap Kavcıoğlu’na, Belediye Başkanımız Sn Mete Memiş’e ve desteklerini esirgemeyen tüm Bayburt Halkına teşekkür ediyorum. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Referandum ile kazanan Büyük Türk Milleti ve Bayburt olmuştur.