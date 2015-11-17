MİLLETVEKİLLERİMİZ MECLİSTE YEMİNLERİNİ ETTİ...

550 MİLLETVEKİLİ YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI
TBMM 25. dönem milletvekilleri kayıt işlemlerinin ardından Genel Kurul'da yemin etti. Seçildikleri illerin alfabetik sırasına göre kürsüye çağrılan 550 vekilin yemin işlemi devam ediyor.
Millet Meclisi Açıldı Milletvekilleri yeminlerini ediyor...
550 MİLLETVEKİLİ YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI
TBMM 25. dönem milletvekilleri kayıt işlemlerinin ardından Genel Kurul'da yemin etti. Seçildikleri illerin alfabetik sırasına göre kürsüye çağrılan 550 vekilin yemin işlemi devam ediyor.