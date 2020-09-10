Milletvekilimiz Battal ve Başkanımız Pekmezci’den Bakan Kasapoğlu’na Ziyaret

Çalışma ziyaretleri için Ankara’da bulunan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Milletvekili Sayın Fetani Battal ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Milletvekilimiz Battal ve Belediye Başkanımız Pekmezci, Bayburt’ta yapılmakta olan ve planlanan yatırımları Bakan Kasapoğlu ile istişare ettiler.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkanımız Pekmezci “Sayın Milletvekilimizle beraber Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı ziyaret ederek şehrimizde yapılacak olan projeler hakkında görüş ve önerilerimizi sunarak yapmayı planladığımız semt sahaları ile ilgili taleplerimizi ilettik. Sayın bakanımızda Bayburt için ne gerekiyorsa yapılacağını söylediler. Bu hususta kendilerine teşekkür ediyorum. Bayburt’umuza daha iyi hizmetler getirebilmek için işbirliği içerisinde birlikte çalıştığımız Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal’a da gayretlerinden ötürü ayıca şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.