Milletvekili Naci Ağbal Gençlik Kolları Seçim Bürosunu açtı.

Genç Osman Mahallesi TOKİ AVM'de açtığımız irtibat büromuzun açılış konumasını gerçekleştiren Milletvekilimiz Ağbal , konuşmasına başlamadan önce dua etti.Duadan sonra sözlerine başlayan ağbal ; Gençlerimiz bizim teminatımız , gençler olmadan yapacağımız çalışmaların bir anlamı ol

maz,bugün gençlerimize verdiğimiz sevginin karşılığını , onların en iyi yerlere geldiğini gördüğümüzde alacağımızı belirmek isterim.Bayburt'lu gençlerimiz olmak üzere buranın hepimize hayır getirmesini yüce allahtan niyaz ediyorum" dedi .



Açılış kurdalesini Milletvekilimiz Naci Ağbal Milletvekili adayımız Şahap Kavcıoğlu ve İl Başkanımız Hakan Kobal ve Yusuf Elçi kesti.Birlik ve beraberlik havasının oldukça güçlü olduğu, samimi bir ortamda gerçekleşen açılışın sonunda gençlik kolları başkanımız İbrahim Kaymak katılan herkese teşekkür ederek , Bayburt'taki gençlerin kendini en iyi ifade edebilmesi açısından bu gibi ortamların önemli olduğunu ayrıca , bu gibi yerlerin tarafımızca gençlere hibe edileceğinin müjdesini verdi .



