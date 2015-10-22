banner337

Milletvekili Naci Ağbal Gençlik Kolları Seçim Bürosunu açtı.

Ak Parti Gençlik Kollarımızın seçim irtibat bürosu açılışını Genel Başkan Yardımcımız , Bayburt Milletvekilimiz Naci Ağbal ve Milletvekili Adayımız Şahap Kacvıoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirdik .

Milletvekili Naci Ağbal Gençlik Kolları Seçim Bürosunu açtı.
banner330
 
Genç Osman Mahallesi TOKİ AVM'de açtığımız irtibat büromuzun açılış konumasını gerçekleştiren Milletvekilimiz Ağbal , konuşmasına başlamadan önce dua etti.Duadan sonra sözlerine başlayan ağbal ; Gençlerimiz bizim teminatımız , gençler olmadan yapacağımız çalışmaların bir anlamı olmaz,bugün gençlerimize verdiğimiz sevginin karşılığını , onların en iyi yerlere geldiğini gördüğümüzde alacağımızı belirmek isterim.Bayburt'lu gençlerimiz olmak üzere buranın hepimize hayır getirmesini yüce allahtan niyaz ediyorum" dedi .

Açılış kurdalesini Milletvekilimiz Naci Ağbal Milletvekili adayımız Şahap Kavcıoğlu ve İl Başkanımız Hakan Kobal ve Yusuf Elçi kesti.Birlik ve beraberlik havasının oldukça güçlü olduğu, samimi bir ortamda gerçekleşen açılışın sonunda gençlik kolları başkanımız İbrahim Kaymak katılan herkese teşekkür ederek , Bayburt'taki gençlerin kendini en iyi ifade edebilmesi açısından bu gibi ortamların önemli olduğunu ayrıca , bu gibi yerlerin tarafımızca gençlere hibe edileceğinin müjdesini verdi .

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Anket şirketlerinin son rakamları
Sonraki Haber
BAYBURT DEVLET HASTANESİNE “ GEBE OKULU”
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.