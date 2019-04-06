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MHP lideri Bahçeli, teşekkür için geliyor

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli teşekkür turlarına çıkıyor. Bahçeli'nin ilk adresi Bayburt olacak.

MHP lideri Bahçeli, teşekkür için geliyor
06 Nisan 2019 Cumartesi 15:38

          Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 19-21 Nisan tarihleri arasında seçimi kazanan belediye başkanlarıyla buluşacak. Mahallî seçimde mevcut belediye sayısını 125'ten 227'ye çıkaran MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli, 19-21 Nisan tarihleri arasında seçimi kazanan belediye başkanlarıyla Antalya kampında bir araya gelecek.

          Bahçeli, daha sonra, ilk olarak, yüzde 56 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'a gidecek. 24 Haziran seçimlerinde Bayburt'ta en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan almıştı. Erdoğan seçimin ardından teşekkür gezisine Bayburt'tan başlamıştı. TOPLAM 11 ŞEHİR MHP liderinin yeni kazanılan belediyeleri de ziyaret etmesi bekleniyor.

          MHP, yerel seçimlerde Manisa, Erzincan, Çankırı, Karaman, Osmaniye, Bartın, Karabük, Bayburt, Amasya ile 2014 seçimlerinde kıl payı AK Parti'ye kaybettiği Kütahya ve Kastamonu'yu almıştı. Bahçeli'nin bu illere de teşekkür ziyareti yapması planlanıyor.

          Bahçeli'nin Bayburt'la başlayacağı teşekkür ziyaretleri için kesin tarihler önümüzdeki günlerde belli olacak.  

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