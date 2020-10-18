MHP, İL BAŞKANLIĞINA BEKİR KASAP YENİDEN SEÇİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı kongresinde Bekir Kasapla devam kararı alındı.

Mevcut Başkan Bekir Kasap yeniden MHP Bayburt İl Başkanlığı görevine seçildi. Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongre MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyeleri İdris Aydın ve Akın Üstün, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane MHP Bayburt İl Başkanları, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe, Arpalı ve Gökçedere Belediye Başkanları, STK Temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı kongrede yeniden il başkanı olan Bekir Kasap'ın yönetiminde Erkan Bozo, İsmail Durmuş, Uğur Kaya, Selahattin Güler, Esmani Kaban, Yavuz Çoban, Aziz Kantar, Nazım Kılıç, Recai Dinçer, Adem Dursun, Muharrem Kahraman, Atilla Çeker, Taha Şahin, Suat Dursun, Atıf Adıbeş, Fuat Doğan, Fırat Çalışkan, Abdurrahman Hatipoğlu, Feyruz Yıldırım ve Münir Altun yer aldı. Disiplin kurulunda ise, Bilal Yıldızoğlu, Yılmaz Kaya, Halit Ölmez, İsmail Artar, Turgut Kasap, Metin Malik ve Süleyman Tosun isimleri görev aldı.

Kasap: "3 Belediye Başkanlığı, 10 Belediye Meclis Üyesi, 4 İl Genel Meclis üyesi kazandık" MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Azerbaycan'ın yanında olduklarını mesajını vererek başladığı konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın ülkeye kattıklarını anlattı.

Kasap, Millet İttifakı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldığı konuşmasında şunları söyledi:

"Can Azerbaycan zaferler diliyorum, aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklar diliyorum. Çok zor dönemlerden geçtika ama bu dualı hareketi, şehitlerimizin meşalesi üç hilalli sancağı sokaklarda ıspanak fiyatına pazarlayanlara, spor sahalarının tel örgülerine tırmanıp, kongre çığlıkları atanlara teslim etmedik. MHP zor günler geçirdi. Bu hareketin 50 yıllık birikimiyle Meclis Başkan Vekili, Bakan, Milletvekili, Belediye Başkanı, İl Başkanı, İl Genel Meclis Üyesi seçtirdiği kerameti kendinde gören hanımlar ve beylerin ihanetine uğradık. Yetmedi hain 15 Temmuz darbe girişimini bu şartlar altında sayın Genel Başkanımız, Türk Dünyası'nın ümidi sayın Devlet Bahçeli beyin emirleri ile göreve geldik.

Ve tereddütsüz olarak 'emriniz başımız üstüne' dedik. Bir canım var, o da bu davaya feda olsun diyerek görevi teslim aldık. İlk işimiz dağılan, parçalanan, yüreği yanan, vatan için çarpan ülkücüleri tekrar bir araya getirdik ve çalışmalara başlayıp, ilk yerel seçimlerde Bayburt Belediye Başkanlığını Türkiye'de en yüksek oyu alarak, Aydıntepe ve Gökçedere'de yine üç hilalli kalenin burçlarına astık. 4 İl Genel Meclis Üyesi, 10 Belediye Meclisi üyesi ile Bayburt'un yerel yönetimini ülkücü kardeşlerimize teslim ettik. Bizler Bayburt yerelinde bu başarıları elde ederken, sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Türklüğün Beka Mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın kurulmasını sağlayarak, devletimizin geleceğine ülkücü iradenin mührünü vurup, yapılan anayasa değişikiliği ile Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemine geçilmiş ve yapılan seçimlerde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi ile bugün 30 yıldır Ermeni işgali altında olan Karabağ, Türk'ün sağlam iradesi ve Türkiye'den giden SİHA ve İHA'ların desteği ile hain Ermeniler'den teslim alınmakta, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, Libya'da Türk Ordusu nöbet tutmaktadır. Cumhur İttifakı bölgesinde güçlü bir Türkiye'nin diriliş mücadelesini verirken, adı millet olan ancak milletten bihaber olanlar siyasette koltuk davası gütmekte ve il il dolaşmaktaydı. Sözde esnaf ziyareti yaparak muhalefet yapanlara soruyoruz. Akdeniz'de Kanuni, Yavuz, Oruç Reis fırkatynleri ne arıyor? Yunanistan ve Fransa neden kuduruyor? Libya'da Türk askeri ne arıyor? Cerablus'ta, İdlib'de Türk askeri ne arıyor? Kandil'deki kuduz köpeklere ne oldu da köşe bucak kaçıyorlar? Cudi nasıl temizlendi? Önce bunlara cevap verin.

Şunları da soralım, Selahattin Demirtaş ile kahvaltı randevusu almışsınız, buna hiç şaşırmadık. Kahvaltıda 2023'te sizin Cumhurbaşkanlığınızın tarihini mi belirleyeceksiniz? Biz hatırlatalım. Size 15 Temmuz'da Başbakansınız diye söz verip, size 15 Temmuz'da 'Başbakan olacağım' dedirterek meydanlara salanların sonu belli. Bu millet 15 Temmuz'da ne yaptıysa, ondan sonra da yine aynısını yapacaktır. Sözlerime son verirken, büyük Türk ordusunun kılıcı keskin, bileği sağlam, nefesi daim olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene."

Pekmezci: "Vaadettiklerimizi yerine getireceğiz"

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, Bayburt'ta göreve geldiği 1,5 yıldır, Bayburt halkına layık olmak adına elinden geleni yaptığını söyleyerek, "MHP yapısı içerisinde Türkiye siyasetine yön verirken, bizler de yerelde ona layık olma adına bir gayret içerisindeyiz. 1,5 yılda Bayburt'ta çok şeyleri başardık. Zor şartlar altında başladık ama bu şehrin kaderine hükmedecek büyük projeleri uygulamaya koyuyoruz. Türkiye pandemi dolayısıyla zor dönemlerden geçiyor. Bir taraftan halkın sağlığı için gayret serfedereken, bir taraftan da verdiğimiz sözleri yerine getirme adına büyük bir gayret içindeyiz. İnşallah vaad ettiklerimizi yerine getireceğiz" dedi.

Milletvekili Erdem: "Cumhur İttifakı'nın ruhunda istikal var, Türk Cumhuriyeti'nin bekâsı var"

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de kongrede bir konuşma yaptı. Konuşmasında Bayburt'un önemine değinen Erdem, Cumhur İttifakı'nın ruhunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası olduğunu kaydetti. Milletvekili Arzu Erdem, "Bayburt'un önemi tarihimizde çok büyük. Hepimiz bunu derinden hissediyoruz. Anadolu'muzun mihenk taşlarından bir tanesi.

Sayın Devlet Behçeli Bey'in selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini getirdim. Türk'ün Kalesi burası. İl kongresi yapıyoruz. Beraberliği tesis ediyor, fitneyi ayırıyoruz. Bu kongreler hayra taliptir. Darbe girişimi gecesi Türkiye'mize kefen biçilmeye, devletimiz ele geçirilmeye çalışıldı. Allah'ın izniyle Bozkurtlar sahadaydı. Dediler ki, vatanımızı böldürtmeyiz, bayrağımızı indirtmeyiz, ezanımızı dindirtmeyiz. İşte o gece Bayburt da sokataydı. O gece liderimizin yapmış olduğu ilk açıklama şu olmuştur: 'Biz her türlü darbeye karşıyız ve devletimizin yanındayız.' O gece itibariyle siyasi bütün kısır çekişmeler bir tarafa bırakılmıştır, birlik içerisinde Cumhur İttifakı kurulmuştur.

Cumhur İttifakı'nın ruhunda istikal var, Türk Cumhuriyeti'nin bekâsı var. Allah'ın izniyle o günden bugüne yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sitemi ile bugün bütün bakanlıklar dahil olmak üzere hızlı hareket etme kabiliyetine ulaşılmıştır. Samsun'dan başladığımız kongrelerimizi Bayburt'la devam ettiriyoruz. İstikal burada, istikbal burada. Bundan önceki dönemlerde görev yapmış tüm ülküdaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bekir abime özellikle tüm yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum, bundan sonrası için başarılar diliyorum." MHP MYK Üyesi İdris Aydın'ın Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajını okumasının ardından kongre, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.