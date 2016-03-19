MHP İL BAŞKANI BEKİR KASAP BASIN AÇIKLAMASI

1915 – 1916 Yılları arasında Gelibolu yarım adasında yapılan dünyada eşi ve benzeri görülmemiş deniz ve kara muharebeleridir. Metre kareye 6000 merminin düştüğü tarihin akışını değiştiren Eceabat, Conkbayır, Seddülbahir, Anafartalar ve bir çok yerde çelik ve barut un inanç ve azmin karşısında diz çöküşün kanıtıdır Çanakkale .

Bu savaşlar büyük lider Atatürk’ün, Türk askerinin gücünün yedi düvele karşı tekrardan doğuşu ve Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet baki kalacağının müjdecisi olmuştur. Çanakkale’de feda edilen bir nesil Türk istiklalinin ve Cumhuriyetinin temel harcıdır.

Çanakkale savaşında verilen mücadele Türklüğü küçümseyen, Türk Milliyetçiliği gurur ve şuuruna sahip insanların onuruna ve kutsal bildikleri vatanına göz diken, Türk Milletinin gücünü imtihan etmeye kalkışan bu günkü ihanet odaklarını nasıl bir sonucun beklediğini görmeleri ve ders almaları gereken tarihi bir dönemeçtir Çanakkale .

Bilinmelidir ki şanlı tarihimizde görülen cesaret dolu mücadelenin aynısı Türkiye Cumhuriyetinin birliği ve dirliği Milletimizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda bir kez daha tekrarlanacağına inancımız tamdır.

Aradan 101 yıl geçmiş olmasına rağmen batı ve emparyal güçler hesaplarından hiçbir zaman vaz geçmemişler, sadece strateji ve metotlarını değiştirmişlerdir. Yeni stratejileri ise içten vurmak ve devletin dahilinde bulunan iktidar güçlerini kendi emelleri ve hesapları için kullanmaktır.

Bu gün baktığımızda kendi ordusunu terör örgütü yapan, askerlerini yargılayan, halkını etnik kimliklere ayıran, ay yıldızlı bayrağın yanına paçavralar açtıran, açılım zırvası ile terör örgütlerine ön veren, Yüce Dinimizi siyasi çıkarları için kullanan, Oslo’da ve Dolmabahçe’de teröristlerle pazarlık yapanlar. İşte memleket bu halde iken sırtında milletin onuru zaman ve mekanın tükendiği yerde yine bu Devletin her şeyi ve teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisinin inançlı vefakar kadroları buna dur demeyi bilecek, bir Çanakkale destanı daha yazacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyetini tek Devlet, tek Bayrak ve tek Dil olarak yaşatacaktır. Bunun içinde Çanakkale ruhu ile mücadele verecektir. Çünkü biz önce Vatanım ve Milletim sonra partim diyoruz.

Bu vesile ile başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm Çanakkale şehitleri, bu güne kadar bu vatan için şehit düşen asker ve polislerimizi, Ankara’daki patlamada şehit olan kardeşlerimizi ve Bayburt’lu kızımız Sümeyra ÇAKMAK ı da rahmet ve şükran ile anıyor Ruhları Şad mekânları Cennet olsun.

Ne Mutlu Türküm Diyene…….



Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt İl Başkanı

Bekir KASAP

