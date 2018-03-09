MHP Bayburt’ta da Yükselişte..

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı’nca yapılan üye katılım töreninde 428 kişi MHP Bayburt İl Başkanlığı’na üye oldu.

MHP Bayburt İl Başkanlığı’nca İstişare ve Üye Katılım Programı düzenlendi. Törende 428 vatandaş MHP Bayburt İl Başkanlığı’na üye oldu. Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve partililerin yoğun katılım gösterdiği programda MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşmalarının yer aldığı ve birlik beraberlik vurgusu yaptığı sinevizyon gösterisi izlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Fetih Suresi’nin okunmasının ardından konuşan İl Başkanı Bekir Kasap, geçtiğimiz hafta Bayburt’ta gerçekleşen İYİ Parti İl Kongresinde partisine yönelik saldırılarda bulunulduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Kasap, “Bu kongrede Gümüşhane’den misafir olarak kongreye katılan Ali Ateş pervasızca yalan iftira ve hakaretler ile partimize kendine yakışan şekilde saldırıda bulundu. Ey Ali Ateş Ülkücülük, Bozkurt ve Turan kavramları senin anlayamayacağın kadar kutsal kavramlardır. Bu kavramları anlayan insan Ülkücü törenin değerlerini bilir ve o değerlere göre hareket eder. Bu değerler nedir? Duy Ali ateş bu değerler Lider-Doktrin-Teşkilattır.

Bu değerleri spor salonlarının tel örgülerine tırmananlar anlayamaz. Bu değerleri kendi şahsi menfaatleri elinden kaybolduğunda liderini sorgulayanlar anlayamaz ve bu değerleri sizin tanımınızla cesur, bizim anlayışımıza göre hainler anlayamaz.

Bu değerleri kurtuluşu Pensilvanya’da arayanlar hiç mi hiç anlayamaz. Ey Ali Ateş köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atıldığında belli olur. Şimdi bizler dikkatle sizleri takip ediyoruz ilk işareti Sakarya’da verdiniz bakalım dahası ne olacak” ifadelerini kullandı.