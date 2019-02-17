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MHP Bayburt İl Başkanından İttifak Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt il Başkanı Bekir Kasap son birkaç gün içeresinde il genelinde kamuoyuna yayılan ve tartışma konusu olan aday çekilmesi konusunda açıklama yaptı.

MHP Bayburt İl Başkanından İttifak Açıklaması
17 Şubat 2019 Pazar 14:52

Kasap yaptığı kısa açıklama şöyle: 

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin Belediye Başkan adayının çekildiği ve cumhur ittifakının tek adayla seçime girileceği söylentileri kesinlikle doğru değildir. Bu söylentileri kimler hangi amaçla çıkardığını bilemiyoruz. Ancak Bayburt kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum, Cumhur ittifakına olan saygımız devam ediyor, bu ittifakta herhangi bir sorun yaşanmasını istemiyoruz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak adayımız Hükmü Pekmezci’nin seçimleri kazanacağına kesinlikle inanıyoruz. Hemşehrilerimizin kamuoyunda çıkartılan söylentilere kulak asmasını istemiyoruz. Seçim yarışımız devam ediyor.”dedi.

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