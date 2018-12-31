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MHP Arpalı Belediye Başkan Adayı Aydın Irmak

Milliyetçi Hareket Partisi Arpalı Beldesi'nde Aydın Irmak'la seçime giriyor.

MHP Arpalı Belediye Başkan Adayı Aydın Irmak
31 Aralık 2018 Pazartesi 14:00

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimler öncesi aday belirleme çalışmaları devam ediyor. MHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada 2009-2014 yılları arasında Arpalı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aydın Irmak'ın yeniden aday olduğu belirtildi. 

2009 yılında girdiği seçimi kazanarak Arpalı Belediye Başkanı olan ve 5 yıl boyunca bu görevi sürdüren Aydın Irmak, görev yaptığı sürede Arpalı'yı köy olmaktan kurtaran hamleyi yapmıştı. Konursu, Akşar, Beşpınar'ın nüfus azlığı dolayısıyla beldeliğini kaybettiği dönemde Çiçekli Köyü'nü mahalle yaparak Arpalı'yı köy olmaktan kurtaran Aydın Irmak, görev yaptığı süre boyunca da borçsuz belediye olmasından dolayı ödüller almıştı.

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