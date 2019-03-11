Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bayburtlu kadınlarla bir araya geldi.

MHP Kadın Kolları'nın organizesiyle Grand Manolya Düğün Salonu'nda gerçekleşen programda Pekmezci, kadınlara karanfil dağıttı. Hükmü Pekmezci programda yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın önemine değinerek, kadınlara, çocuklara, gençlere yönelik projelerinden bahsetti. Hazreti Peygamberin "Cennet anaların ayağı altındadır" sözünü hatırlatan Pekmezci, 93 Harbi ve Milli Mücadele yıllarındaki kadın kahramanları andı. Pekmezci, Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı ve daha bir çok kadının bu toprakların vatan olarak kalmasında büyük emeklerinin olduğunu kaydetti. Cumhuriyetin kadınlara yönelik kazanımlarını anlatan Pekmezci, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözüyle kadınlara verdiği önemin anlaşıldığını dile getirdi.

İş ve istihdama yönelik bir belediye Pekmezci, projelerinden de bahsettiği konuşmasında daha çok kadınlara, çocuklara, iş ve istihdama yönelik vaadlerini anlattı.

"İş ile aşı birleştiren bir belediyeciliği ortaya koyacağız" diyen Pekmezci,

"İnsanın ekonomik açıdan kendine yetebileceği kendi özgüvenini, toplum içerisindeki varlığını ortaya koyabileceği kendisinin ve ailesinin hayati ihtiyaçlarını karşılayabileceği iş sahibi olması “iş ile aşı birleştiren” belediyecilik anlayışının esasını oluşturmaktadır” dedi.