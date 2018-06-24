Bayburtlu Altı Vekil Mecliste.24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Bayburtlu Altı isim Türkiye Büyük Millet Meclisinde.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Meclise giren Bayburtlu Milletvekillerimiz.
Bayburt’tan Fetani Battal ,AK Parti Milletvekili.
Samsundan Çiğdem Karaaslan ,AK Parti Milletvekili.
İstanbul’dan Gökhan Zeybek , CHP Milletvekili.
Manisa’dan Uğur Aydemir ,AK Parti Milletvekili.
İstanbul’dan Mustafa Yeneroğlu , AK Parti Milletvekili.
İstanbul’dan Sare Aydın Yılmaz, AK Parti Milletvekili.
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