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Meclise Altı Bayburtlu Milletvekilimiz girdi.

Bayburtlu Altı Vekil Mecliste.24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Bayburtlu Altı isim Türkiye Büyük Millet Meclisinde.

Meclise Altı Bayburtlu Milletvekilimiz girdi.
24 Haziran 2018 Pazar 17:38

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Meclise giren Bayburtlu Milletvekillerimiz.

Bayburt’tan  Fetani Battal ,AK Parti Milletvekili.

Samsundan  Çiğdem Karaaslan ,AK Parti Milletvekili.

İstanbul’dan Gökhan Zeybek , CHP  Milletvekili.

Manisa’dan Uğur Aydemir ,AK Parti Milletvekili.

İstanbul’dan Mustafa Yeneroğlu , AK Parti Milletvekili.

İstanbul’dan Sare  Aydın Yılmaz,  AK Parti Milletvekili.

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Etiketler; #Bayburtlu Milletvekilleri
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