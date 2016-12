MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: TEŞVİK PAKETİ İŞSİZLİĞE ÇARE OLACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal Kurban Bayramı’nı geçirmek üzere geldiği Bayburt’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da açıkladığı ‘Teşvik Paketi’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Her doğan buzağı için ödenen 350 liralık ödemeye ek olarak 200 liralık ek ödeme yapılacak.

Sulanabilir alanların artırılması için tüm bölgede 5 milyar liralık bir yatırım yapılacak.

Ağız ve diş sağlığı merkezlerine ilaveten Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri yapılacak.

Bayburt’ta dahil olmak üzere teşvik kapsamında yer alan illerimizde sağlık çalışanlarımıza lojman yapımı sağlanacak.

Teşvik paketi içerisinde bulunan 23’ilin mevcut teşvik sisteminden çok daha ayrıcalıklı olduğunu anlatan Bakan Ağbal, paketin içerisinde Bayburt’un da yer almasının kendilerini son derece sevindirdiğini bildirdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal son yıllarda yaşanan sanayileşme hamlelerinin Bayburt’un bu paketin içerisine dahil edilmesini adeta zorunlu kıldığını kaydederek, “Hükümetimize teşekkür ediyorum. Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane’nin içerisinde yer aldığı dördüncü bölge içerisinde Bayburt’ta var. İnşallah bu teşvik paketi Bayburt’a, ve genel anlamda 23 ilimizin kalkınmasına önemli katkılar sunacak.” Dedi.Paketin temel amacının bölgedeki işsizliği azaltmak olduğunu ifade eden Bakan Ağbal, “Paketin amacı düşük gelişmişlik düzeyini azaltmak, ihracata, büyümeye, kalkınmaya ciddi anlamda katkı vermek, göç oranlarını aşağı çekmek ve bu bölgelerin topyekûn birer cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak.” diye konuştu.Paketin açıklandığı ilk andan itibaren Bayburt’tan olumlu tepkiler aldıklarını bildiren Bakan Ağbal, bundan sonra yapılması gerekenin paketi hayata geçirmek olduğunu belirtti. Bakan Ağbal teşvik paketiyle birlikte Bayburt’un kalkınmasına destek olacak en önemli hamlenin organize sanayi bölgesinin alt yapı problemlerinin çözülmesi ve bölgenin tam anlamıyla işler hale gelmesi olduğunu kaydetti.Daha önce Bayburt’ta organize sanayi bölgesinde bir takım incelemelerde bulunduklarını anımsatan Bakan Ağbal, “Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’yla ilgili olarak organize sanayi bölgesinin var olan problemleri konusunda görüşmeler yaptık. Bölgede doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Yani Organize Sanayi bölgesi doğal gaza kavuşuyor. OSB’nin alt yapısıyla ilgili ihale askıya çıktı. Yaklaşık olarak 14 milyon liralık bir ihale. İnşallah süratle sözleşmesi yapılacak ve Bayburt OSB yatırımcılar bakımından gerçekten bir cazibe merkezi haline gelecek.” dedi.Açıklanan teşvik paketinin Bayburt’a ne tür kazanımlar sağlayacağını detaylı olarak açıklayan Bakan Ağbal sözlerine şu şekilde devam etti: “ Özellikle Bayburt OSB’de bu teşvik paketi kapsamında fabrika binaları yapacağız. Bunu devlet olarak biz yapacağız yatırımcılar değil. Binanın her türlü altyapısını yapacağız. Binanın kendisini yapacağız. Burada yatırım yapmak isteyen işletmeci varsa ekipmanını getirip buraya kuracak. Herhangi bir şekilde yatırımcının fabrikanın temelini atmak, üst yapısını kurmak gibi bunların hiç birisiyle uğraşmayacak. Doğrudan doğruya gelecek çok cüzi fiyatlarla neredeyse kirasız bir şekilde buraların kullanım hakkını valilikten alacak.”“Aynı zamanda Bayburt OSB’de yatırım yapmak isteyen yatırımcıya ekipman almak için faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız. Teminat gösteremeyen vatandaşlarımızın teminatını da devlet olarak biz karşılayacağız. Bu kullandıracağımız krediyi de bir yıl ödemesiz dört yıl vadeli olarak vereceğiz.”Başka bölgelerden teşvik paketi içerisinde yer alan herhangi bir bölgede yatırımlarını taşımak isteyenlerin nakliye ücretlerinin karşılanacağını açıklayan Bakan Ağbal taşınma desteği vereceklerini söyledi. Paket kapsamında verilen ‘Alım Garantisi’nin paketin en önemli özelliklerinden olduğuna vurgu yaparak, “Bayburt’ta mal ve hizmet üreten işletmelere devletin alım garantisi verilecek. Bunu şöyle izah edebiliriz. Devlet olarak farklı kurumlarımızın üniforma alımları var. Hemen her yıl askerlerimiz ve polislerimiz için siparişlerimiz mevcut. Farklı kurumlarımız ilaç alıyor bir diğeri kırtasiye malzemesi alıyor. Farklı kurumlarımız makine alıyor, ekipman alıyor. Bu teşvik paketi kapsamında 23 ilde üretim yapacak olan işletmelere belirli sürelerle 7 yıl, 10 yıl gibi satın alma garantisi vereceğiz. Örneğin Bayburt’a askeri üniforma üretimi yapan bir kardeşimizin yedi yıl süreyle burada ürettiği ürünü kendisinden alım garantisi vereceğiz. Bu bölgelere gelen işletmeler uzun süreli siparişi görmek istiyor. Dolayısıyla burada sağlayacağımız alım garantisiyle ciddi anlamda destek vermiş olacağız .” dedi.Bölgede faaliyet gösterecek işletmelerin ürünlerinin pazarlanması noktasında da destekler vereceklerini kaydeden Bakan Ağbal, “Danışmanlık desteği vereceğiz. Fuar desteği vereceğiz. İşletmeyi her yönüyle sadece yatırım aşamasında değil, işletme aşamasında da destekleyeceğiz.” Şeklinde konuştu.Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt’un uzun süredir gündeminde olan ‘Çağrı Merkezi’ konusuna da değinerek, “Bu bölgedeki illerde devlet olarak çağrı merkezi binalarını biz yapacağız. Kamu kurumlarının ihtiyacı olan çağrı merkezlerini de bu illerde kuracağız. Bu illerden bir tanesi de Bayburt olacak. Dolayısıyla Bayburt önümüzdeki dönemde inşallah bu paket içerisinde çağrı merkezi faaliyetlerinin yürütüldüğü bir il olacak. Burada bir ilk olması bakımından bir gelişmeden bahsetmekte de fayda var. Sosyal Güvenlik Kurumu’muz Türkiye’nin değişik vilayetlerinde çağrı merkezi hizmetleri alıyor. Bu defa ihalesine çıkacağı çağrı merkezi işine Bayburt’u da dahil etti.”Özel sektörün yapacağı çağrı merkezi yatırımlarını Bayburt’a çekme konusunda Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun da çalışmaları olduğunu kaydeden Bakan Ağbal, bu konuda yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla kendisine teşekkür etti.Maliye Bakanı Naci Ağbal, teşvik paketi kapsamında Tarım ve Hayvancılık alanında da önemli destekler olduğunu ifade ederek, “Devlet olarak Bayburt’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için inşa edilecek yapılar teşvik edilecek. Et verimi yüksek ithal damızlık düve alımlarına yüzde 25 hibe desteği verilecek. Damızlık boğa alımına verilecek hibe desteği yüzde 80’e kadar çıkabilecek. Sözleşmeli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği uygulaması başlatılıyor. Yeni hayvan pazarları ve hayvan yetiştiriciliğinde pazarlama destekleri paketin içerisinde yer alan önemli desteklerden olacak.”Paket kapsamında kira garantili lisanslı depo inşaatları yapılacağını bildiren Bakan Ağbal lisanlı depoculuğun bu sayede bölgede geliştirileceğini aktardı.Nadas alanlarının daraltılmasına katkı yapan yem ve bitki ekimlerine ilave yüzde 50 destek sağlanacağını da söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, bu desteğin tarımsal çıktıyı artırma noktasında nadas alanlarının azaltılmasına büyük katkı sunacağını belirtti.Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıkladığı pakette yer alan diğer destekler şu şekilde: