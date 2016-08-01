MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL İLÇELERİ ZİYARET ETTİ

​Maliye Bakanı Naci Ağbal ‘Demokrasi Nöbeti’ne katılmak üzere geldiği Bayburt’ta ilçeleri ziyaret etti.

Bakan Ağbal’ın ziyaretlerinin ilk durağı Demirözü İlçesi oldu. Demirözü’nde Bakan Naci Ağbal’ı ilçe Kaymakamı Zihni Yıldızhan ve beraberindeki heyet karşıladı. Daha sonra kaymakamlık hizmet binasına geçen Ağbal, kaymakam Yıldızhan’dan gündeme dair Demirözü hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Demirözü Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Ağbal burada da Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen tarafından ağırlandı. Bakan Naci Ağbal, son haftalarda yaşanan gelişmeler dolayısıyla daha önce planlanan ziyaretini ancak bugün gerçekleştirebildiğini kaydederek Demirözü’nün de o gece darbecilere karşı dimdik duruş sergilediğinden emin olduğunu ifade etti.



Bayburt’ta vatandaşlarla birlikte ‘Demokrasi Nöbeti’ne katıldığına atıfta bulunan Bakan Naci Ağbal, “Bizler, siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, halkımız hep beraber demokrasiye bir kez daha inanmış olduğumuzu herkese göstermiş olduk. Allah bir daha da bizi böyle sıkıntılarla karşılaştırmasın. Demirözü’nde ki vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun.” dedi.



Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinin ardından Demirözü’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Ağbal gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Naci Ağbal, darbe girişimine karşı milletçe bir sınav verildiğini dile getirerek milletin bu sınavdan başarıyla çıktığını söyledi. Darbe girişimi gecesi yaşananların çok önemli olduğunu vurgulayan Ağbal, “Tarih yazdık. O gece darbeyi planlayanların mutlaka bir hesabı vardı ama Allah’ın da bir hesabı vardı. Allah’ın hesabı bütün hesapların üstündedir. O gün bu millete bu ümmete Rabbim yardım etti. Bu darbeyi planlayanların planlarını başlarına yıktı. Orada her kesimden insan hangi düşünceden olursa olsun darbe yapmak isteyenlere karşı milletçe dimdik durduk.” dedi.



Türkiye’de yaşanan darbelere göndermede bulunan Ağbal, “Bu millet ne zaman başını kaldırsa, ne zaman ileriye gitse iç ve dış güçler bir araya geliyor bu milleti aşağı çekiyor. Böyle bir girişim yine hep beraber gösterdiğimiz kararlılık sayesinde halloldu. İçimize sinmiş kamu kurumlarına yuvalanmış, polisimizin, askerimizin içine sızmış bir terör örgütü var. Uzun zamandır bunu hem konuşuyoruz hem de bununla mücadele ediyoruz. Daha önce yaptıkları darbe girişimlerinde de bunun bir terör örgütü olduğunu ifade etmiştik. Sonraki sürçte bu yapıyla mücadele etmek için hukuk içerisinde yasalar çerçevesinde devlet gereken her türlü tedbiri aldı ve almaya da devam ediyor. Belli ki son sıkacakları kurşun olarak bu kalmıştı 15 Temmuz gecesi silahlı kuvvetler içerisinde ki unsurlarını harekete geçirdiler. Devletin, milletin tankının, tüfeğinin, namlusunu yine millete doğrulttular. Yazıklar olsun. Allah bunları kahreylesin.” dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, FETÖ ile ilgili tüm unsurların tespit edileceğini aktararak, “ Hükümetimiz ilk andan itibaren bu meselede kararlı bir duruş sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren milletine çağrısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili kamu kurumlarına ilk andan hemen harekete geçilsin talimatı verdi ama ondan önce milletine güvendi. Millete döndü ve ‘Meydanlara çıkın. Demokrasimize, milletimize, devletimize sahip çıkın.’ Dedi. Bu millet öyle alicenap bir millet ki; bu çağrıyı içinde hissetti ve meydanlara çıktı. Ve o gece ortaya konulan o kahramanlık öykülerini anlatarak bitirmek mümkün değil.” Şeklinde konuştu.



Demirözü ziyaretinin ardından Gökçedere Beldesi’ne geçen Ağbal, Gökçedere Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Ağbal’ın sorusu üzerine Belediye Başkanı Necmettin Bakır, darbe girişimi akşamında belde sakinleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarına kulak verip minibüslerle Bayburt’a gittiklerini ve milli iradeye sahip çıktıklarını söyledi.



Daha sonra Arpalı Beldesi’ne uğrayan Bakan Ağbal Arpalı Belediyesi’ni ziyaret edip buradan da Aydıntepe Kaymakamlığı’na geçti. Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan tarafından karşılanan Bakan Naci Ağbal, Kaymakam Yeliz Yıldızhan’dan 15 Temmuz akşamıyla ilgili olarak bilgi aldı. Darbe girişiminin yaşandığı akşam ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Yıldızhan konuyla ilgili tüm kurumların tam koordinasyon içerisinde beraberlik içerisinde olduklarını dile getirdi. Aydıntepe Kaymakam’ı Yeliz Yıldızhan darbe girişiminden sonraki günlerde ilçede şehitler için mevlit okunduğunu ve girişimin püskürtülmesi dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldığından bahsetti.



Ziyaretlerinin son durağı olarak Aydıntepe Belediye’sine uğrayan Bakan Naci Ağbal’ı, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk karşıladı. Yanındaki heyetle birlikte Belediye Başkanlığı makamına geçen Ağbal burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini ifade etti. Aydıntepe’de ki esnaf ve vatandaşları da unutmayan Ağbal, programına devam etmek üzere buradan ayrıldı.



Maliye Bakanı Naci Ağbal’a ziyaretleri sırasında Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutana Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve kurum amirleri eşlik etti.