Maliye Bakanı Naci Ağbal: EDS uygulaması devam ettirilmeli.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, cezalar nedeniyle vatandaşların tepkilerine neden olan Elektronik Denetleme Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu..

Ağbal, Bayburt Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, sağlıklı, huzurlu ve güzel bir bayram temennisinde bulundu.

Ağbal, bir gazetecinin, "Ordu'daki radar sisteminin kaldırıldığı açıklandı. Burada sürücülere kesilen cezalara ilişkin herhangi bir yaptırımınız olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yanılmıyorsam, 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyemiz çok doğru bir yaklaşımla elektronik denetim sistemi kurmaya başardıklarını ve bunu yaygınlaştırmak istediklerini bize ilettiler. Şehir içi trafikte kurallara uyulması noktasında bu elektronik denetim sisteminin önemli bir katkı sağlayacağını söylediler. Ben o dönemde Maliye Bakanlığı Müsteşarıydım. Beraber çalıştık ve belediyelerin elektronik denetim sistemlerini kurmalarını teşvik edecek bir düzenleme yaptık. Yaptığımız düzenlemede, elektronik denetleme sistemi üzerinden kesilen cezalardan tahsil edilen paranın yüzde 30'u belediyelere veriliyordu. Böylelikle hem belediyelerimiz bir kaynak elde ediyorlar hem elektronik denetim sistemi yaygınlaşıyordu. Burada amaç para cezası kesmek değil. Trafik kurallarına aykırı eylemleri ortadan kaldırmaktır. Gerek hız sınırı olsun, gerek diğer konularda olsun trafiği düzenli hale getirmektir. Bu doğru bir proje, devam ettirmemiz gerekiyor, burada herhangi bir sorun yok."

"AMACIMIZ DÜZGÜN İŞLEYEN BİR TRAFİK"

Bazı belediyelerin bu projeyi kendi bütçelerinden kaynak sağlayarak yapmak yerine, ihale ederek üçüncü şahıslara verdiklerini anlatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Bakıldığında özellikle kaynak yetersizliği olan belediyeler bakımından doğru bir yaklaşım, burada da bir sorun yok. Fakat burada en son Meclis kapanmadan önce bir düzenleme yaptık ve belediyeye aktarılacak kaynağı sınırladık. Yatırım tamamlanana kadar yüzde 30, yatırım tamamlandıktan sonra ise yüzde 15 şeklinde oran düzenlemesi yaptık. Burada kazanç-maliyet dengesini gözettik. Maliye Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı olarak bütün bu düzenlemeleri yaparken amacımız düzgün işleyen bir trafik ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasıdır. Hiçbir şekilde devlet olarak vatandaşa bir şekilde bu sistemler üzerinden sık ve haksız trafik para cezası kesilsin düşüncemiz asla olamaz. Elektronik denetim sistemi yaygınlaştırılınca ister istemez özellikle şehirler arası trafiğin geçtiği yollarda, vatandaş o yoldan çok sık geçmediyse arka arkaya gelen bu denetlemelere takılıyor. Dolayısıyla da aynı güzergah içinde belkide birgün içerisinde arka arkaya kendisine ceza yazılabiliyor."

İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının bir yönetmelik düzenlemesi yapması gerektiğini ve belirli bir noktaya gelindiğini ifade eden Ağbal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün bu hususları göz önünde bulundurmak suretiyle de yönetmelik düzenlemesini birlikte kararlaştırdık, bir noktaya geldik. Onu da yakın zamanda yayınlayacağız ama neticede şu doğru, elektronik denetim sistemlerini bizim Türkiye genelinde yaygınlaştırmamız lazım. Bu herkesin yararına başta vatandaşımızın yaranına. Neden? Trafikte kurallara uyan vatandaşlarımız var ama uymayan vatandaşlarımız da var. Uyan vatandaşlarımızın da hepimizin de can güvenliğimizi korumanın yolu bu sistemleri Türkiye genelinde yaygınlaştırmak ve böylelikle trafik kurallarına uymayı artırmaktır. Burada aşarıya kaçmadan vatandaşlarımız için de uyarıcı levhaları daha sık ve görebilecekleri şekilde koymak suretiyle bu sistemi yaygınlaştıracağız. Onun için belirttiğiniz örnek bizim açımızdan birer tecrübe. İlgili belediyelerimiz de bu noktada, bu olaylardan tecrübe edindiler. Biz de bu tecrübeleri dikkate alacağız ama belediyelerimizin elektronik denetim sistemini daha da yaygınlaştırmasına destek olacağız."