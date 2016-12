MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümet programında ağır iş sınıfına giren işlerle ilgili, asgari ücretin farklılaştırılması konusunda çalışma yapacaklarını söylediklerini ifade ederek, çalışmaları diğer bakanlıklarla müşterek yürüteceklerini belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bayburt'a geldi. Bayburt Belediyesi önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılan Ağbal, hemşerileriyle sohbet etti.

EKONOMİDE YAPILACAK REFORMLAR

Maliye Bakanı Ağbal, ekonominin yapısal dönüşümünü sağlayacak reformların bir an önce hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu vurgulayarak, "Global sıkıntılar, jeopolitik sıkıntıların hakikaten öne çıktığı bir dönemde hükümet olarak hem iç politikada hem de dış politikada inşallah güzel şeylere imza atarız. Bulunduğum görev itibarıyla şu anda önümüzdeki en önemli konu, orta vadeli programın ve ardından da 2016 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'nun çıkarılması hususu var.

Bu konuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hükümet programımızın ardından biz 1 yıllık eylem planı hazırladık. 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık periyotta yapacağımız her bir reformu her bir vaadi takvime bağladık. Maliye Bakanlığı olarak da bu konuların her bakımdan içinde olan bir bakanlığız. O konularla ilgili de yoğun çalışmalarımız var. Özellikle ekonomimizin yapısal dönüşümünü sağlayacak reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerekli, yasal değişikliklerin yapılması hayati önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bu konudaki hazırlıklarımızı tamamlayıp, gerekli yasal değişiklikleri yapmak üzere yasaları parlamentoya sevk edeceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRET 1599 LİRA OLACAK MI?

Bakan Ağbal, bir gazetecinin, "TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ağır işlerde çalışan asgari ücretlilerin ücretinin bin 599 lira olması gerektiğini önerdi. Acaba Maliye Bakanlığı'nın bu yönde önerisi var mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Hükümet programımızda ağır iş sınıfına giren işlerle ilgili, asgari ücretin farklılaştırılması konusunda bir çalışma yapacağımızı söyledik. Bu çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürüyecek. Onun için bu konuda Maliye Bakanlığı olarak tek başına bir karar vermekten öte önümüzdeki dönemde bu çalışmayı diğer bakanlıklarla birlikte müştereken yürüteceğiz. Benim kanaatimce şu andaki asgari ücret görüşmelerinde görüşülmesinden daha ziyade, bu konuyla ilgili kapsamlı çalışma yapılması ve o çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak asgari ücretin hangi sektörlerde nasıl farklılaştırılacağı konusunun karara bağlanması lazım. Onun için bu görüşmelerin açıkçası bir parçası olacağını sanmıyorum."