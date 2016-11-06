Maliye Bakanı Ağbal: Bütçenin yüzde 20'sini eğitime ayırdık

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılında 654 milyar lira olan bütçenin yüzde 20'si olan 122 milyar lira kaynağı eğitime ayırdıklarını belirtti, "Ülkenin kalkınmasının itici gücü eğitime fazla kaynak ayıracağız" dedi.

Bayburt Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Ak Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile öğretim görevlileri ve davetliler katıldı. Bayburt Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Bakan Ağbal, kadim bir kültür şehri olan Bayburt'un bin yıldır bu topraklarda yaşamın tescili olduğunu belirterek Bayburt Üniversitesi'nin de buna uygun olarak kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

BÜTÇENİN YÜZDE 20'Sİ EĞİTİME

Ak Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 70'lerde olan üniversite sayısının artırılmasının hedef olarak belirlendiği hatırlatan ve bugün 81 ilde üniversiteler kurulduğunu ifade eden Bakan Ağbal, 14 yıldır bütçelerde en fazla kaynağın eğitime ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"Hükümetimizin birinci önceliği eğitimdir. 2003 yılında 116 milyar lira olan bütçeden eğitime ayrılan pay 11 milyar liraydı. 2017 yılında ise 654 milyar lira olan bütçemizden eğitime ayrılan kaynağı 122 milyar liraya çıkardık. Bütçenin yüzde 20'sini eğitime ayırıyoruz. Ülkenin kalkınmasının itici gücünün eğitimden geldiğini biliyoruz. Eğitime daha fazla kaynak ayıracağız."

'BÜTÇEDE FAİZ GİDERİNİ YÜZDE 9'A DÜŞÜRDÜK'

2002 yılında ülkede yaşanan ekonomik krizi hatırlatan Bakan Ağbal, "Böyle bir dönemde yapılan bütçe nasıl bir bütçe olur? Bütçenin iki temel gideri vardır. Bunlardan biri faiz gideridir. Faiz önce ödenir. Faizden geriye ne kaldıysa onu da bütün masraflarınıza harcarsınız. 2002 yılında bütçede faizi ayrılan kaynak yüzde 43 iken geriye kalan kaynak yüzde 57 idi. Onunla eğitim, sağlık, alt yapı ve diğer harcamaları karşılamanız lazım. Bu da karşılamıyordu. Bir yatırımın bitmesi 8-9 yılı alıyordu. Şimdi bu süreyi yarı yarıya düşürdük. Şimdi 2017 yılı bütçesini yapıyoruz. Faize yine para ödüyoruz. Faiz giderini yüzde 9'a düşürdük. Geriye yüzde 91 kaldı. Bu kaynağı da eğitime, sağlığa, vatandaşın sosyal yardımlarına, araştırma, geliştirmeye, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere harcıyoruz. Gençlerimize ayırıyoruz. Bir projeye başlayınca hemen bitirebiliyoruz" dedi.

EKONOMİK REFAH ARTTI

Ülkede yakalanan gelişimin arkasında mali disiplin olduğunu ifade eden Bakan Ağbal, "Ayağınızı yorganınıza göre uzatırsanız, doğru ekonomik politikalar uygularsanız, ülkede siyasi istikrarı sağlarsanız, milli bir duruş sergilerseniz, ülkenizin kaynaklarını ve potansiyelini bilirseniz, dış politikada buna uygun aktif dış politika izlerseniz o zaman yürüyüşünüz de değişir. 14 yıldır Türkiye kabuğundan sıyrılıp çıktı. 2002 yılında Ak Parti hükümeti devraldığında kişi başına 3 bin 490 dolar olan milli gelir, bugün 9 bin 400 dolara çıktı. İnşallah 2023 yılında bu çok daha yukarılara gidecek. Ekonomik refah arttı. Yollar, köprüler, tüneller inşa ediliyor. Cumhuriyet tarihi boyunca bütün inşa edilen tünelleri uç uca ekleyin, 50 kilometredir. Ak Parti hükümeti döneminde yapılan tüneller bunun 3 katı. Bu siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde oldu. Biz doğru işler yaparsak ve potansiyelimize sahip çıkarsak, bu ülkenin değerleri ile barışık olursak, o zaman bu topraklar adeta fışkırıyor" dedi ve bu başarıyı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından Bakan Ağbal'a Arapça yazılı tablo hediye edildi. Bakan Ağbal'da tabloyu üniversitenin kütüphanesine hediye etti.









