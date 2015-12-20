Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Özellikle ekonomimizin yapısal dönüşümünü sağlayacak reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerekli, yasal değişikliklerin yapılması hayati önem taşıyor" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bayburt milletvekili Şahap Kavcıoğlu Bayburt’ta bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bayburt’a geldi.

Sanayi Kavşağında Araçtan inen Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu Sanayi Esnafıyla tek tek tokalaştı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı Bayburt’a 5 km uzakta olan 21 Şubat sanayi sitesi kavşağında karşılayan 21 Şubat sanayi sitesi kooperatif başkanı Cengiz Kahraman, Yönetim kurulu ve Sanayi esnafı burada açmış oldukları Pankartla Maliye bakanından tarım yerleşkesinin sanayi sitesinin yanına yapılması için istekleri oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sanayi esnafının Tarım yerleşkesi ile ilgili açmış olduğu pankarta ilişkin kısa bir açıklaması oldu.

Ağbal Açıklamasında Şu ifadelere yer verdi;

Arkadaşlar Bu konuları sizlerle konuşup hep beraber karar veririz, yani herhangi bir şekilde şurda olur, burda olur şeklinde bir nihai karar benim bildiğim yok, bunu esnafımızın menfaati olacak şekilde değerlendiririz, orda endişeniz olmasın, siz yeter ki çalışın, kazanın, üretin, Burası Bayburt’un ekmeği, onun için biz burayı ihmal etmemiz asla söz konusu olmaz, benim için küçük sanayi sitesinin yeri başka onu bilin, Allah hepinizden razı olsun dedi.













