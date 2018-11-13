Ak Parti de Bayburt Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusunu yapan Lütfü Bölen iddialı açıklamalar yaptı.

Bayburt’ta daha önce Bayburt Belediye Başkanlığı için aday olan Lütfü Bölen Ak Parti İl Binası Toplantı salonunda yaptığı konuşmasında siyaset hayatındaki tecrübelerini de anlattığı konuşmasında iddialı açıklamalar yaptı.

Teşkilat için de hiç görev istemediğini belirten bölen, ne görev verdilerse baş ütüne dedim Bugün karşınızda bulunuyorum belki dersiniz ki bugünde mi görev istemedin evet inanın bazen bazı şeyler sizin elinizde olmuyor istemeseniz de burada bulunabiliyorsunuz bazen ben isteme deme şansınız olmuyor.

Bölen, bugün ben şuna inanıyorum Allah nasip ederse böyle bir görevi İnanın Bayburt’ta hep birlikte, bir insanın tek başına bir şeyi başarma şansı yoktur, ekibiyle, arkadaşlarıyla, bütün esnafıyla, muhtarlarıyla, okul müdürleriyle, imamları ile müezzinleri ile kim var Bayburt’un tüm katmanlarını bir araya getirebilirsek başarıyı elde edebiliriz yoksa ben kazandım bir ekip kurdum inan başaramasın.