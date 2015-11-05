Kavcıoğlu'ndan Bayburt Üniversitesi'ne Ziyaret

Ak Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, milletvekili seçilmesinin ardından Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile Rektör Coşkun'u ziyaret eden Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi'nin büyük bir gelişim içerisinde olduğunu ifade ederek üniversitenin büyümesinin Bayburt ekonomisine katkı sunduğunu kaydetti.

Rektör Coşkun ise Kavcıoğlu’nun ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek kendisine başarılar diledi.