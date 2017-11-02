Kavcıoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ekonomi alanındaki tedbirlerin panikle alınmadığını belirterek, "Merkez Bankası ve BDDK gerekli önlemleri aldı ve Türkiye'nin krize girmesini önledi." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı. AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, 2013 yılından sonra, Türkiye ekonomisini zayıflatmaya yönelik saldırılar yapıldığını ve ülke ekonomisinin dış dünyaya mecbur bırakılmak istendiğini kaydetti.

Ekonomi temellerinin sağlam atılması nedeniyle bunun gerçekleşmediğini, ekonominin çok iyi sınav verdiğini belirten Kavcıoğlu, "Çünkü, ekonominin dinamiklerine doğru ve etkin müdahale yapılmıştır." diye konuştu. Kavcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ekonomiye yapılan olumlu müdahaleleri anlattı.

Darbe girişimi sonrasında kredi kanallarının açık tutulduğunu, kaynak kullanımının teşvik edildiğini kaydeden Kavcıoğlu, "Sorunlu kredi artışı, durma noktasına gelmiştir. Bankaların piyasa değerleri artmıştır. Halk, 'döviz alınmaması söylendiği' zaman almamış ve ekonomiye desteğini ortaya koymuştur." diye konuştu. Kavcıoğlu, darbe girişimi sonrasında tedbirlerin panikle alınmadığına işaret ederek, "Merkez Bankası ve BDDK gerekli önlemleri aldı ve Türkiye'nin krize girmesini önledi." dedi.





