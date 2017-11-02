Halk Sağlığına Katkı
Halk Sağlığına Katkı
0
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
0
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
0
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
0

Kavcıoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ekonomi alanındaki tedbirlerin panikle alınmadığını belirterek, "Merkez Bankası ve BDDK gerekli önlemleri aldı ve Türkiye'nin krize girmesini önledi." dedi.

Kavcıoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu
02 Kasım 2017 Perşembe 13:52

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı. AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, 2013 yılından sonra, Türkiye ekonomisini zayıflatmaya yönelik saldırılar yapıldığını ve ülke ekonomisinin dış dünyaya mecbur bırakılmak istendiğini kaydetti.

Ekonomi temellerinin sağlam atılması nedeniyle bunun gerçekleşmediğini, ekonominin çok iyi sınav verdiğini belirten Kavcıoğlu, "Çünkü, ekonominin dinamiklerine doğru ve etkin müdahale yapılmıştır." diye konuştu. Kavcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ekonomiye yapılan olumlu müdahaleleri anlattı.

Darbe girişimi sonrasında kredi kanallarının açık tutulduğunu, kaynak kullanımının teşvik edildiğini kaydeden Kavcıoğlu, "Sorunlu kredi artışı, durma noktasına gelmiştir. Bankaların piyasa değerleri artmıştır. Halk, 'döviz alınmaması söylendiği' zaman almamış ve ekonomiye desteğini ortaya koymuştur." diye konuştu. Kavcıoğlu, darbe girişimi sonrasında tedbirlerin panikle alınmadığına işaret ederek, "Merkez Bankası ve BDDK gerekli önlemleri aldı ve Türkiye'nin krize girmesini önledi." dedi.



 

İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
Bayburt Grup, Kozan Belediyespor'u iki golle geçti
Sonraki Haber
Cumhuriyetin 94. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.