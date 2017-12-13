Kavcıoğlu Meclis konuşmasında Baydemir’e sert çıktı..

Kavcıoğlu “Burası Misaki Milliye inananların Meclisidir.”

Bayburt Milletvekili Doç Dr.Şahap Kavcıoğlu bütçe kanun tasarısı konuşmasında ABD Başkanı Tramp’ın Kudüs’ün İsraili Başkent olarak tanımasını şiddetle kınıyorum dedi.Bütün İslam aleminin liderlerinden bir ve beraber olmayı ve tepkilerini sürek kılmaya çağırıyorum dedi.

Kavcıoğlu Diyarbakır Milletvekili Osman Baydemir’e gönderme yaparak ,burası Türkiye büyük millet meclisi yediyüzseksenbin kilometre kare seksenbir ilden gelmiş Misaki milliye inanan milleti temsil eden bir meclistir,buraya kendini ait hissetmeyenlerin bu kürsüden konuşmaya hakkı olmadığını düşünüyorum ve kınıyorum.

Kavcıoğlu konuşmasına bütçe görüşmeleri ışığında devam etti.