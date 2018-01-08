Kavcıoğlu İl Danışma toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Bayburt AK Parti Ocak ayı İl Danışma Meclisi toplantısında konuşma yapan İl Başkanı Fatih Yumak önemli açıklamalar yaparken, AK Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise parti yönetimine ve partililere yapmaları gereken bir çok konuda çarpıcı eleştirilerde bulundu.

AK Parti Bayburt Milletvekili Doç.Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt’la ilgili konuşulamayan ve tartışılamayan bir çok konuyu açık ifadelerle altını çizerek ve eleştirerek anlattı. Konuşmaları içerisinde ülkede yaşanan sürece değinen Kavcıoğlu, “15 yıllık iktidarlarımız döneminde Bayburt’ta önemli hizmetler gerçekleşti ve tarihi dönüşüm yaşandı. Hızlı değişim yaşanması nedeniyle sokakta dolaştığınızda insanları tam anlamıyla memnun etmenin zor olduğunu görüyorsunuz. Bayburt’ta yapılan yatırım ve hizmetleri herkesin sahiplenmesi gerekir. Bu işlerin kontrolörleri bu salon içerisindeki insanlar yani sizler olmalısınız.

“Bazı işlere zamanında müdahale edilmeli”

Yapılan işler hala eleştiri alıyorsa ve bizlerde gördüğümüzde hala işlerin doğru dürüst yapılmadığını görüyorsak, bu milletin ve devletin parasıyla yapıldığı bilinciyle bakıldığında bunun vebalini de bizde olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Bu vebale ortak olmamak için herkes hizmetleri sahiplenecek ve takipçisi olacak. Bazı işlere zamanında müdahale edebilsek Bayburt daha da güzelleşip gelişecektir. Türkiye’de 20-25 sene önce yapılan bütün kamu binalarının hepsi yenileniyor. Yapılırken çalmışlar çırpmışlar ama hiç kimse sahiplenmemiş. Bizlerde aynı yanlış işlere müsaade edersek kontrol etmezsek bunun vebalini ne bu dünyada nede öbür dünyada ödeyemeyiz. Bu yanlışlara müdahale edebilirsek teşkilatın önemi daha anlamlı hale gelecektir. Kamu binalarını görüyoruz bir sürü eksiği var.

“Hepimiz yapılan yanlışlardan sorumluyuz”

Her zaman örnek veriyorum. Organize Sanayi 20 yıl önce yapılmış. Kurulduğu günden beri hiçbir işi halledilmemiş. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var, “Bayburt’a niye yatırım gelmiyor” diye. Organize sanayimiz tamamlanmamış ki yatırım gelsin. Ama bugün Organize Sanayini bütün sorunları hallediliyor. Doğalgaz dahil getirilmiş, ama yolları hala istenilen gibi yapılmıyorsa, kanalizasyonunda hala sıkıntılar varsa hepimiz bu işten sorumluyuz. Bütün bunların üzeri örtüldüğünde ve yarın olumsuzluklar ortaya çıktığında vebali hepimizindir. Şuan bu şekilde yapılan işler var bunlara sizler sahip çıkacaksınız. Birbirinizi suçlayarak değil. Yanlış ve eksik yapan müteahhide kendi işiniz gibi doğrusunu yaptırarak sahip çıkacaksınız. Buna benzer yanlışları gördüğünüzde sizler bir AK Parti teşkilat mensubu olarak hiç rahatsız olmuyor musunuz. O rahatsızlığı duyduğumuz gün biz o zaman güçlü bir teşkilat oluruz. O yanlışı düzelttirebiliyorsak o zaman güçlü bir teşkilatız demektir. Yeni yapılan yüzme havuzunun durumu ortadan orayı gördüğümüzde hepimiz utanıyoruz. Yüzme havuzu yapılırken sizler neredeydiniz. Yeni yapılacak işlerde orası gibi yapılacak ise lanet olsun, yapılmasın daha iyi” diyerek konuşmasını sürdüren Kavcıoğlu ve diğer bütün konuşmacıların söylediklerinin tamamını görüntülerde izleyebilirsiniz.