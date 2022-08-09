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Kabaktepe ve Göksu Bayburt’ta esnaf ziyareti yaptılar

AK Parti İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaret ettiler.

Kabaktepe ve Göksu Bayburt’ta esnaf ziyareti yaptılar
09 Ağustos 2022 Salı 14:26

BAYBURTGÜNDEM-  Genar Araştırma Başkanı hemşehrimiz İhsan Aktaş'ın annesi Nafiye Aktaş’ın cenaze merasimi için Bayburt’a gelen AK Parti İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Sarıhan merasim sonrası ilk olarak Valilik binasında Vali Cüneyt Epcim ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından Belediye binasına geçerek Belediye Başkanı Hükmü Pekmezi ile bir araya gelen heyet, daha sonra esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Esnaf ziyaretinin ardından İl Başkanlığımıza geçen heyet, burada parti mensuplarımızla toplantı gerçekleştirdi.

İl Başkanlığımızda düzenlenen toplantıya İl Başkanımız Sayın Hacı Ali Polat, Arpalı Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Polattimur, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Eski İl Başkanlarımız ve parti mensuplarımız katıldı.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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