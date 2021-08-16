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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bayburt’ta

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayburt ziyaretinde Demirözü kavşağında partililerce karşılandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bayburt’ta
16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:01
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BAYBURTGÜNDEM- Partililerle tek tek tokalaşan Genel Başkan Akşener’e İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, bakıra işlenmiş Bayburt tablosu hediye ederken, parti kadın kolları da çeşitli hediyeler takdim etti.

Davul-zurna da çalınan ve bar oynanan coşkulu karşılamanın ardından konvoylar eşliğinde Bayburt’a giren Akşener, Hoca Ahmet Yesevi caddesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir giyim mağazasına giren Akşener, işletmeci gence ekonomik durumu sordu.

 Akşener, pandemiden dolayı zor günler geçirdiğini söyleyen esnaftan alışveriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki çocuğunu kaybeden Ersoy Büyükhan’ı da işyerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Akşener, daha sonra yüksek lisansını bitirmiş çocuğu için iş isteyen ve zorda olduğunu söyleyen bir babaya, Bayburt’ta değil ama il dışında yardımcı olacağını belirterek, vatandaştan bilgilerini aldı.

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