İyi Parti Bayburt Belediye Başkanı adayı Yunus Özyıldırım oldu.

1999-2011 yılları arasında Bayburt Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Özyıldırım, İyi Parti'nin Bayburt Belediye Başkanı adayı oldu. Özyıldırım'ın ismi İyi Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından açıklandı. Bayburt Ülkü Ocakları'nın uzun yıllar il başkanlığını yaptıktan sonra Bayburt Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve bu görevi 12 yıl sürdüren Yunus Özyıldırım, 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde İyi Parti'nin Bayburt Belediye Başkan adayı oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında 6 ilin adayını açıkladı. Akşener'in tek tek kürsüye davet ederek tanıttığı adaylar arasında Özyıldırım'ın yanı sıra Aksaray'da Özhan Türemiş, Karaman'da Bahadır Bayraç, Kilis'te Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'te Ahmet Özgür ve Düzce'de Ömer Küçük isimleri yer aldı. İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, adaylarının Bayburt'a ve partilerine hayırlı olmasını dileyerek, önümüzdeki günlerde aday tanıtım toplantısı gerçekleştireceklerini belirtti.

