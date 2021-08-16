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İTTİFAK ORTAKLARI BAYBURT’TA KARŞILAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul CHP Milletvekili Zeybek Bayburt’ta buluştu.

İTTİFAK ORTAKLARI BAYBURT’TA KARŞILAŞTI
16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:58
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BAYBURTGÜNDEM- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bayburt Ziyaretinde ,Bayburtlu Hemşerimiz CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybekle,Bayburt’ta karşılaştılar.

CHP Milletvekili Zeybek  sosyal Medya hesabından:

Millet ittifakımızın ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Sn.Meral Akşener ‘i Bayburt’ta ağırladık.

Türkiye’nin her şehrinde olduğu gibi Bayburtumuzda da hak, hukuk, adalet, demokrasi mücadelesini sürdürenler omuz omuza.

Dostlarımızla birlikte Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Barışı, huzuru bu topraklara getireceğiz.

Paylaşımını yaptı.

İttifak ortağı CHP ve iyi partililer Bayburt’ta birbirlerine destek verdiler.

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