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İstanbul’dan Hangi Hemşerilerimiz Milletvekili aday adayı oldu..

Bayburt Hemşerilerimizin 15’i AK Parti’den ,3’si MHP’den olmak kaydıyla 19isim İstanbul’dan Milletvekili aday adayı oldu.

İstanbul’dan Hangi Hemşerilerimiz Milletvekili aday adayı oldu..
04 Mayıs 2018 Cuma 12:32

İşte İstanbuldan Milletvekili aday adayı olan isimler.

İstanbul 1. Bölge

Alim Erdemir/AK Parti

Bayram Songur/AK Parti

Derviş Yücel/AK Parti

Murat Okumuş/AK Parti

Şemsi Dak/AK Parti

Yılmaz Tiryaki/MHP İstanbul

Eyüp Güçlü /MHP

2. Bölge

Cevdet Şimşek/AK Parti

Hasan Saka/MHP

Zülfikar Akkuzu/AK Parti

İstanbul 3. Bölge

Abdullah Yılmaz/AK Parti

Ali Osman Şahin/AK Parti

Faruk Kılıçaslan/AK Parti

Mesut Polat/AK Parti

Muhammet Albayrak/AK Parti

Talip Keskinoğlu/AK Parti

Yaşar Yerlikaya/AK Parti

Yetkin Çavdar/AK Parti

Tahir Pala /MHP

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Şafak Güngör - 6 gün önce
Bir tanesi aday olamaz.
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