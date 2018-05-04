Bayburt Hemşerilerimizin 15’i AK Parti’den ,3’si MHP’den olmak kaydıyla 19isim İstanbul’dan Milletvekili aday adayı oldu.
İşte İstanbuldan Milletvekili aday adayı olan isimler.
İstanbul 1. Bölge
Alim Erdemir/AK Parti
Bayram Songur/AK Parti
Derviş Yücel/AK Parti
Murat Okumuş/AK Parti
Şemsi Dak/AK Parti
Yılmaz Tiryaki/MHP İstanbul
Eyüp Güçlü /MHP
2. Bölge
Cevdet Şimşek/AK Parti
Hasan Saka/MHP
Zülfikar Akkuzu/AK Parti
İstanbul 3. Bölge
Abdullah Yılmaz/AK Parti
Ali Osman Şahin/AK Parti
Faruk Kılıçaslan/AK Parti
Mesut Polat/AK Parti
Muhammet Albayrak/AK Parti
Talip Keskinoğlu/AK Parti
Yaşar Yerlikaya/AK Parti
Yetkin Çavdar/AK Parti
Tahir Pala /MHP
İlgili Galeriler