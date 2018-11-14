 ﻿
BAYBURT SAĞLIK - SEN DE CEMİL DEMİR DÖNEMİ
BAYBURT SAĞLIK - SEN DE CEMİL DEMİR DÖNEMİ
0
Kültürümüzü yaşatmak için gençlik,kültür Derneği kurdu.
Kültürümüzü yaşatmak için gençlik,kültür Derneği kurdu.
0
Öğrencilere Kariyer günleri programı
Öğrencilere Kariyer günleri programı
0
Araklı-Dağbaşı-Bayburt il yolu çalışma var.
Araklı-Dağbaşı-Bayburt il yolu çalışma var.
0
banner399

İstanbul İlçelerinden Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Bayburtlu hemşerilerimiz.

Bayburt dışından Ak Partiden Belediye Başkan aday lığı için müracaat eden Hemşerilerimiz.

İstanbul İlçelerinden Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Bayburtlu hemşerilerimiz.
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:17

İstanbul’da Bayburtlu Hemşerilerimizden aday olanlar.

Ali Osman Şahin (Yukarı Kırzı Köyü) AK Parti İstanbul  Bağcılar İlçe Belediye Başkan aday adayı.

---------------------------------------------------------

Temel Yaz, ( Pamuktaş Ermene Köyü  ) AK Parti İstanbul  Kartal İlçe Belediye Başkan aday adayı.

---------------------------------------------------------

Hikmet Atasoy,(Karayaşmak Köyü) AK Parti İstanbul  Arnavutköy İlçe Belediye Başkan aday adayı.

---------------------------------------------------------

Davut Memiş,(Çerçi) AK Parti İstanbul  Silivri İlçe Belediye Başkan aday adayı.

---------------------------------------------------------

Çetin Ünlü, (Sakızlı Cılara Köyü) AK Parti İstanbul Eyüpsultan İlçe Belediye Başkan aday adayı.

---------------------------------------------------------

Alim ERDEMİR (Çayırözü Ağunsos Köyü) AK Parti Ak Parti İzmit Körfez İlçe Belediye Başkan aday adayı.

----------------------------------------------------------

Av.Şemsi Dak,( Çiçekli Pinçirge Köyü ) AK Parti İstanbul Ümraniye İlçe Belediye Başkan aday adayı.

--------------------------------------------------------

Cemil Altınay, ( Güneşli Yanbaksı Köyü) AK Parti İstanbul Kağıthane İlçe Belediye Başkan aday adayı.

---------------------------------------------------------

Cihat Kurt  (Bayrampaşa Hığnı Köyü) AK Parti İstanbul Kağıthane İlçe Belediye Başkan aday adayı.

---------------------------------------------------------

Derviş Yücel ( Bayburt Merkez ) Ak Parti Tuzla  İlçe Belediye Başkan aday adayı.

----------------------------------------------------------

Ziyaeddin AKBAŞ Pınargözü Kilhos ) Ak Parti İzmit Çayırova  İlçe Belediye Başkan aday adayı.

banner397
İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Bayburtta
Cumhurbaşkanı Bayburtta
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.