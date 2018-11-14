Bayburt dışından Ak Partiden Belediye Başkan aday lığı için müracaat eden Hemşerilerimiz.
İstanbul’da Bayburtlu Hemşerilerimizden aday olanlar.
Ali Osman Şahin (Yukarı Kırzı Köyü) AK Parti İstanbul Bağcılar İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Temel Yaz, ( Pamuktaş Ermene Köyü ) AK Parti İstanbul Kartal İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Hikmet Atasoy,(Karayaşmak Köyü) AK Parti İstanbul Arnavutköy İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Davut Memiş,(Çerçi) AK Parti İstanbul Silivri İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Çetin Ünlü, (Sakızlı Cılara Köyü) AK Parti İstanbul Eyüpsultan İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Alim ERDEMİR (Çayırözü Ağunsos Köyü) AK Parti Ak Parti İzmit Körfez İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Av.Şemsi Dak,( Çiçekli Pinçirge Köyü ) AK Parti İstanbul Ümraniye İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Cemil Altınay, ( Güneşli Yanbaksı Köyü) AK Parti İstanbul Kağıthane İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Cihat Kurt (Bayrampaşa Hığnı Köyü) AK Parti İstanbul Kağıthane İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Derviş Yücel ( Bayburt Merkez ) Ak Parti Tuzla İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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Ziyaeddin AKBAŞ ( Pınargözü Kilhos ) Ak Parti İzmit Çayırova İlçe Belediye Başkan aday adayı.
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