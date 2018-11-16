CHP’nin İstanbul Büyük şehir Belediye Başkan adayı , Berhan Şimşek mi olacak?

CHP’nin Mega kent İstanbul için kimi aday göstereceği, en çok merak edilen konu. CHP’nin İstanbul adayı kim olacak...

Sosyal Medyada Hemşerimiz Berhan Şimşek’in Aday adayı olduğu yönündeki paylaşımlardan sonra Hemşerimizle görüştük.Berhan Şimşek henüz Aday adayı olmadığını fakat ön seçim yapılması durumunda aday olacağını belirtti.

Hemşerilerimizin Konuşulan İsimler arasında adı ön plana çıkan Bayburtlu Hemşerimiz Berhan Şimşek İstanbul’da ön seçim yapılması durumunda zaten aday olacağını belirtti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları arasında ismi konuşulan dört aday var. Konuşulan adaylar arasında İsmi Ön plana çıkan Hemşerimiz Berhan Şimşek oldu.

TBMM'de 2000-2007 yılları arasında CHP İstanbul milletvekilliği ve 2010-2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan Berhan Şimşek Eğilim yoklaması yapılması gerektiğini belirterek, “Partide bir oylama yapılsın, seçilirsem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olurum ve kazanırım” dedi.