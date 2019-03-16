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İstanbul Bağcılarda, Meclis Üyesi Adaylarımız Derneklerimizle bir araya geldiler..

İstanbul Bağcılardan Meclis Üyesi adayı gösterilen Hemşerilerimizle Derneklerimiz ,İstanbul Bağcılar Kültür Merkezinde verilen kahvaltı programında bir araya geldiler.

İstanbul Bağcılarda, Meclis Üyesi Adaylarımız Derneklerimizle bir araya geldiler..
16 Mart 2019 Cumartesi 13:05

AK Parti Meclis Üyesi adayları Yaşar Yerlikaya ve Yunus Altuntaş Derneklerimizle kahvaltı programında buluştular.Meclis Üyesi Adayı Hemşerimiz  Yaşar Yerlika Dernek Başkanlarımıza selamlama konuşması yaptı. Yerlikaya konuşmasında hemşerilerimizden 31 Mart yerel seçimlerinde çok çalışmalarını beklediklerini ifade etti.

Yunus Altuntaş’ta selamlama konuşmasında kendisini tanıttı ve hep beraber önümüzdeki seçimler için kendileriyle birlikte çalışmaya davet etti.

İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Hemşerilerimize seçimlerle alakalı birer konuşma yaptılar.

Kahvaltı Programına Bağcılar AK Parti ilçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş , Bayburt Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

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