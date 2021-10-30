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İstanbul AK Parti Milletvekili Hemşerimiz Doç Dr.Sare Aydın Gazetemizi ziyaret etti.

İstanbul AK Parti Milletvekili Doç Dr.Sare Aydın ,Bahçelievler AK Parti İlçe Başkanı Fatih Tuna,Başkan yardımcısı Bayram Ağdağ,Gazetemizi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldılar.

İstanbul AK Parti Milletvekili Hemşerimiz Doç Dr.Sare Aydın Gazetemizi ziyaret etti.
30 Ekim 2021 Cumartesi 14:53
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BAYBURTGÜNDEM- Bayburtlu Hemşerimiz İstanbul Milletvekili Sare Aydının  İstanbul’da yaşayan Bayburtlu hemşerilimizin ve Derneklerimizin durumuyla ilgili  bilgi alışverişinde bulunduk.

Bahçelievler AK Parti İlçe Başkanı Fatih Tuna Bayburtlu hemşerilerimizin AK Partiye teveccühlerinden dolayı teşekkürlerini belirtti.Bahçelievler de yaşayan Bayburtlularla her daim istişarelerde bulunduklarını ,2023 seçimleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Milletvekilimiz Emine Sare Aydın Gazetemizde Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar şube Başkanı Muharrem Aktürk’ten Derneklerin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

İstanbul 3. Bölge çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiren AK Parti  Milletvekilimiz yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti.

Bayburt’a dair duygu ve düşüncelerini de belirten Aydın,Sizlerin vasıtasıyla,Hemşerilerimize kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum dedi.

Hemşerimiz,İstanbul AK Parti Milletvekili Doç Dr.Sare Aydın Gazetemizi ziyaretlerinde Gezete imtiyaz sahibi Mehmet Demirer e meclis logolu fincan takımı hediye ettiler.

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İstanbul AK Parti Milletvekili Hemşerimiz Doç Dr.Sare Aydın Gazetemizi ziyaret etti.
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