İYİ Parti Bayburt İl Teşkilatı 24 Haziran'da yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerine eğitimci Süleyman Burç ile giriyor.
Kurucu Başkan Süleyman Burç'un milletvekili adaylığı için görevden ayrılmasıyla birlikte il başkanlığı görevine gelen Yılmaz Kırıcı, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde adaylarının Süleyman Burç olduğunu açıkladı. Başkanı Yılmaz Kırıcı, aday tanıtımı için yaptığı basın toplantısında, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerinde Bayburt Milletvekili adaylarının Kurucu İl Başkanı Süleyman Burç olduğunu açıkladı.
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