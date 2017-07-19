İl Başkanı Kobaldan Yeni Kabine Değerlendirmesi

Kobal: "Bakan Ağbal Bayburt'un gururu" AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, 65. Hükümette yapılan revizyonu değerlendirdi.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, 65. Hükümette yapılan revizyonu değerlendirdi. Büyük Türkiye’nin 2023 hedefine yürüdüğünü kaydeden Kobal, Ağbal’ın yeni kabinede yeniden Maliye Bakanı olarak görev almasının Bayburt için bir gurur vesilesi olduğunu kaydetti.

Kobal, 2015 yılından bu yana Bayburt'ta yaşanan değişikliğin en büyük mimarının Bakan Ağbal olduğunu belirterek, “Bayburt özellikle sayın Bakanımız Naci Ağbal’la birlikte önemli bir yatırım atağına geçti. Bugün Bayburt bir şantiye alanı. Bir çok alanda yeni yatırımlarımız var. Yeni hastane, havalimanı, kent meydanı, altyap, üstyapı, üniversitemize kazandırılan onlarca bölüm, tarihi dokunun ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar ve sayamayacağımız kadar yatırımda en büyük pay sayın Bakanımız, Bayburt’umuzun gururu Naci Ağbal’ındır” dedi. Bayburt’un önümüzdeki süreçte de çok önemli yatırımlara kavuşacağını belirten Kobal, Bakan Ağbal’a teşekkür etti. Kobal, “Sayın Bakanımızın yeniden kabinede yer alışından tüm Bayburt olarak gurur duyduk.

Ben sayın Bakanımıza bugüne kadar Bayburt’a yaptıklarından teşekkür ediyorum. Bayburt olarak her zaman güçlü bir şekilde yanındayız. Türkiye’mizi büyük hedeflere doğru götüren AK Parti’mizin 65. Hükümet kabinesinde bir Bayburtlu’nun var oluşundan duyduğumuz memnuniyet tarif edilmez. Yeni kabinemiz ülkemize ve Bayburt’umuza hayırlı olsun.”