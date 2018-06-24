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İdris Aydın oyunu Aydıntepe’de kullandı..

Bayburt İl ve ilçe ve Köylerde oy kullanma işlemi devam ediyor.Bayburt’ta 284 sandık,3 ilçe ve 186 Köyde 56 bin 099 seçmen oy kullanacak.

İdris Aydın oyunu Aydıntepe’de kullandı..
24 Haziran 2018 Pazar 14:08

Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı İdris Aydın oyunu Aydıntepe’de kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı İdris Aydın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamento seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diledi ve Bu seçimin Ülkemizin,Bayburt’umuzun menfaati, birlik ve beraberliğimizin sağlanması,Milletimizin bekası için hayırlı olmasını diliyorum dedi.

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Etiketler; #İdris Aydın
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