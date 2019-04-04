Bayburt Belediye Başkanlığını 15 yıl aradan sonra yüzde 56,49 oy oranıyla yeniden alan MHP’li Başkan Hükmü Pekmezci, mazbatasını aldı.

Bayburt’ta 31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Hükmü Pekmezci, 10 bin 911 kişinin oyunu alarak yüzde 56,49 oy oranı ile uzun bir aradan sonra tekrar Bayburt Belediye Başkanı seçildi.

MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MKYK Üyesi İdris Aydın, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, partililer ve meclis üyesi seçilen adaylarla birlikte Bayburt Adliyesi’ne giden Pekmezci, seçim kurulundan mazbatasını aldı.

“Bayburt halkının teveccühü.”

Adliye önünde açıklamalarda bulunan Pekmezci, “Bayburt halkının teveccühü, gönülden bir Bayburt sevgisinin uygulama aşamasında projelerimle birlikte Bayburt’a güzel şeyler yapma düşüncesindeydik. Bayburt halkı o teveccühü gösterdi. İnşallah güzel şeyler yapacağız. 15 yılın ardından bıraktığımız makama bizi tekrar layık gören halkımıza minnet duygularıyla bağlıyız. Hepsine selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz” dedi.

Pekmezci'ye Aydıntepe Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Haşim Şentürk, Gökçedere Belde Belediye Başkanı olarak seçilen Yavuz Bakır ve il genel meclis üyeleri eşlik etti.

Mazbatasını alan Pekmezci, partileler ve belediye meclis üyeleri adliye önünde hatıra fotoğrafı çekildi.