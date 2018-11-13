Bayburt Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday adaylığını açıklayan Halis Saka aday adayı tanıtım töreninde yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yaptı.

DSİ Bayburt, İzmir ve Trabzon Bölge müdürlüklerinde önemli görevlerde bulunan ve jeofizik mühendisi olan Halis Saka, burada yaptığı konuşmada Bayburt için her anlamda projelerinin bulunduğunu ifade ederek, hedefinin katılımcı belediyecilik olduğunu söyledi.

Saka şunları kaydetti:

“Milletvekilimizle, il başkanımızla yönetimin tüm kademeleriyle birlikte hareket ederek ben değil biz anlayışıyla istişare ederek, fikir anlayışıyla karara varmak benim anlayışım. Benim belediyecilik anlayışımda cinsiyet ayrımına da asla yer yoktur. Kadınlarımıza yönelik çeşitli çalışmalar yapacağız ve onlarda belediyemizin faaliyetleri arasında yer bulacak. “

Bayburt’ta istihdam sağlayacak projelerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Saka, “Hedefim Bayburt’u küçük İstanbul yapmak. İstihdam sağlayacak projelerim var. Sağ olsun geçmişteki belediye başkanlarımız çok güzel şeyler yaptı. Şu ana kadar taş üstüne taş koyan tüm başkanlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Herkes kendi çapında bir şeyler yaptı. Ama ben iddialıyım. Ben diyorum ki bu bayrağı devir alıp daha ileriye taşıyacağım. Gecemi gündüzümü bu çalışmalara vereceğim.” dedi.

Bayburt’a temiz içme suyunun gelmesinde katkısı olduğunu da vurgulayan Saka, “Bayburt’a içme suyunu getirmeyi Allah bize nasip etti. O zamanki siyasi erkinde arkamızda olmasıyla Bayburt’umuzu temiz içme suyuyla buluşturduk. fakat suyumuz gerçekten çok kireçli. Hanımlarımız makinelerinden bozulmasından dolayı şikayet ediyorlar. Sizlere gerçekten en kaliteli en temiz suyu bir an önce evlerinizden akıtılmasının sözünü veriyorum. “ dedi.