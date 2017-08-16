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Hakan Kobal'dan veda açıklaması

Bayburt AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal görevinden ayrıldığını duyurdu.

Hakan Kobal'dan veda açıklaması
16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:06

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, görevinden ayrıldığını yaptığı yazılı basın açıklamasıyla duyurdu.

Hakan Kobal’ın basın açıklaması şöyle;

“İlk öncelikle hemşerilerime  Akpartimize vermiş olduğu destekten dolayı minnettarım. Başarılarımızın mimarı halkımıza bugüne kadar yapmış olduğum  hizmetlerden  dolayı onur ve gurur  duyuyorum. Yaklaşık 4 yıldır onurla  sürdürdüğüm Bayburt  İl Başkanlığı görevimden, önümüzdeki dönemde bayrağı yeni bir arkadaşımıza devretmek üzere bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu emaneti tarafıma tevdi eden ve şahsıma bu onuru yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız/Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Başbakanımız Binali  Yıldırım’a; bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmayan Teşkilat Başkanımız Sayın Mustafa Ataş’a, Bölge Koordinatörlerimize, İl Koordinatörlerimize ve birlikte yol yürümekten onur duyduğum Teşkilatıma Sayın Maliye  Bakanım Naci Ağbal’a , Sayın Milletvekilim Şahap Kavcıoğlu’na  ayrı ayrı teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum..Bizim Millet sevdamız var, Ümmet sevdamız var, Bayrak sevdamız var, Hak yolunda Davamız var. Kongrelerimizin yeni bir heyecana ve dirilişe vesile olması temennisiyle. Durmak yok, yola devam. Allah’a emanet olun.”       

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