Önceki dönem Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Bayburt Belediye Başkanlığı için Ak Parti’den aday adayı oldu. Parti binasında düzenlenen aday adayı tanıtım töreninde konuşan Kobal, özgeçmişini anlatarak il başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlattı.

Kobal’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

En genç aday adayı

“Hakan Kobal 45 yaşında belediye başkan aday adaylığına müracaat eden en genç başkan adayıyım. zahit mahallesinde doğdum iktisat fakültesi mezunu olup halen serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaktayım. 5 yaşından beri sanayi esnafının içinde büyüdüm. çocukluğumda mısır satarak, ayakkabı boyayarak, sebze satarak, babamla kamyonda kum taşıyarak büyüdüm. ilkokulumu atatürk ilkokulunda ortaöğretimimi bayburt ortaokulunda lise öğrenimimi bayburt lisesinde bitirdim. 1990 yılından itibaren mali müşavir olarak halen çalışmaktayım bilirkişi uzmanlığı kobi tfrs ekonomi uzmanlığı alanında çalışmalarda bulundum. 1991 – 2002 yılları arasında amatör ve profesyonel futbolculuk dönemim geçti kurtuluş sporda amatör futbol bayburtspor ve trabzon yalısporda prosyonel futbol oynadım. 2003 ile 2015 yılları arasında spor kulübü yöneticiliği görevinde bulundum. 2014 yılında futbol şube sorumlusu olarak görev yaptım. bayburt spor da 13 yıl hasret kaldığımız profesyonel lige çıkması için bal ligi şampiyonluğu yaşayıp pay sahibi olarak milletimize çoşku ile sevinç yaşattık. göz bebeğimiz olan bayburt sporumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz bayburt spor’a desteklerinden dolayıil başkanımızateşekkür ediyorum. türkiye kızılay derneği üyeliği türkiye beyaz ay derneği yönetim kurulu üyeliği ve müstakil sanayi ve iş adamları derneği müsiad bayburt kurucu üyeliği yapmaktayım. yapı koopeatiflerinde yönetim kurulu üyeliğinde, amatör spor kulübü federasyon yönetim kurulu üyeliğinde, bulundum partimizin kuruluşundan itibaren ilçe yönetimlerinde il yönetimlerinde mali işler başkanı olarak görev aldım. genel merkezimizin olağanüstü kongresinde genel başkanımız cumhur başkanımız recep tayyip erdoğanın teveccühüyle şehrimizin ve teşkilatımızın başarısından dolayı büyük onur ve gururlu divan üyeliği yaptım.”

Yükü layıkıyla taşımak için bu yola çıktık

“15 temmuzda Fetö vatan hainlerine karşı il teşkilatımız ve halkımızla birlikte Türkiye’de ilk olarak sokağa çıkan biz olduk ya olacağız ya öleceğiz dedik. Reisim sen sakın üzülme

sağında ekonomik darbe solunda feto, pkk, pyd, olsada rabbim sana öyle millet öyle bir teşkilat bağışlamış ki tanklara kafa tutan kurşunlara gögüs geren böyle bir milletin var. belimizde silahımız yok ama ondan güçlü vatan sevgimiz var. bizde bu yürek sizde bu asalet varken değil bize seslenmek bir göz kırpsan dünyayı elde ederiz. bizler bu bayrak altında 7 den 70 e yedi düvele karşı meydan okumayı da biliriz. Reisim 14 ağustos 2001’ i unutmayın. bu bizim yola çıkış tarihimizdir. o gün ne dedik ? uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. ne olursa olsun gideceğiz, gece de gideceğiz hedefe ulaşana kadar gideceğiz. biz kendi siyasi menfaatlerimizi bu milletin sırtına yüklemek için değil, bu milletin menfaatleri hangi yükü taşımamızı gerektiriyorsa o yükü layıkıyla taşımak için bu yola çıktık.”

“Bu dava hiçbir zaman koltuk davası olmamıştır”

“Dava arkadaşlarım; şunu burada özellikle ifade etmek istiyorum bu büyük dava bu kutlu hareket altını çizerek söylüyorum mensuplarıyla şereflenmez; tam tersine mensuplarına şeref verir. Ben yoksam, davada yok diyenler daha en başta kaybetmiş olanlardır. ben olmazsam, dava ilerleyemez diyen, davanın ruhunu, özünü anlayamamıştır. Bu dava ancak benim ismimle ayakta kalabilir ancak benim ismimle şereflenebilir diyen kibir tuzağına düşmüştür.Zira bu dava hiçbir zaman koltuk davası olmamıştır. bu dava hiç bir zaman tarihin hiçbir döneminde, makam davası, rütbe davası, paye davası olmamıştır. Sayın il başkanımızın, merkez ilçe başkanımızın, kadın kolları başkanımızın, gençlik kolları başkanımızın ve siz değerli yöneticilerimizin gece gündüz çalışmalarına ben şahidim. teşkilatçılık çok zordur ben yıllardır yaptığım görevlerden dolayı çok iyi bilirim. yöneticilerimize allah kolaylık versin yaz demez, kış demez, soğuk demez, yağmur demez, günlerce evine yatağına hasret çocuğuna hasret çocuğumu kime bırakayım teşkilata gideyim diyip teşkilata koşan ablalarımız hanımefendiler, işini gücünü bırakıp davası için koşan abilerimiz kardeşlerimiz sizin kıymetinizi çabalarınızı çok iyi bilirim. Sizler dava ruhuyla teşkilat ruhuyla çat kapı ev ziyaretleri yaparsanız, mahallede komşunuz en samimi arkadaşlarınız akrabanız size küser işyerinde başka partililer tarafından sıkıntılar yaşarsanız kahvehanelerde partimiz için tartışırsınız zaman nedir uyku nedir bilmezsiniz davamız için sokaklara düşersiniz sosyal medyadan davamızı savunmak için herşeyi göze alırsınız. sandıkların açılacağı gün son dakikaya kadar nöbet tutarsınız alın teriniz emeğiniz hakkınız çoktur. kıymetinizi ben biliyorum.”

“Sahada koşa belediye başkanı olacağım”

“Benim nazarımda emekleriniz başta olacaktır hiç bir zaman emekleriniz zayi olmayacaktır. Bu duyarlılıkla çalışacağım belediye başkanlığı nasip olursa azimliyim çalışkanım başarılı olmak için teşkilat ruhuyla insan odaklı istişareye açık halkla iç içe mütevazi tepeden bakmayan güler yüzlü çözüm üreten ekip çalışmalarıyla taş üstüne taş koyan terleyen terleten işini titizlikle takip eden sahada koşan koşturan ortak akla önem veren ortak heyecanları olan yönetim ruhuna uygun çalışma temposu le koşacağız koşturacağız. bu ruha hâkim olamayanlarında ayakta durması mümkün değildir. Bayburtumuza hükümetimiz döneminde çok yatırımlar geldi. bizlere düşen görevde bu yatırımları sürdürebilir şekilde takip etmek bu yatırımların ilimize kazandırılmasında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana, bakanımıza ve milletvekillerimize belediye başkanlarımıza il başkanlırımıza ve teşkilatlarımızın her mensubuna teşekkür ediyorum. asla mazeretimiz olmayacak hiç bir şekilde şikayetlenmeyeceğiz şikâyet zayıf karakterli insanların temel özelliğidir. bahanemiz olmayacak her çeşit projelerimizi yapıp şehrimizi istediğimiz arzuladığımız yere getirmek için koltuğumuz alıp bilgimizle tecrübemizle siyasi birikimlerimizle şehrimize kazandırmak için çok çaba harcayacağız milletimize ve memleketemize sadık olacağız sözümüz onurumuz olacak kimsenin değil değerlerimizin adamı olarak yola çıkacağız”

Kapımız herkeze açık olacak

Bir dakikamızı boşa harcamayacağız. Çalmadığımız kapı işyeri ev kalmayacak. tüm bayburtluların bu makamda hakkı vardır. bizde bu hakkın bilincinde ve sorumluluğunda hep birlikte yürüyeceğiz yürüyeceğime inandığım çocukluğumu gençliğimi yaşadığım iş hayatını ve siyasi hayatımı sürdüğüm şehrimden ak parti ailesinin bir ferdi olarak en genç belediye başkan aday adayı oldum. allah yar ve yardımcımız olsun. Hafta sonu yapılacak olan teşkilat temayülünde bütün belediye başkan aday adaylayı abilerime başarılar diliyorum. Allah’ım bizleri mahçup etmesin kuruluşundan beri hizmet ettiğim alın terim emeğim olan partimden şimdi belediye başkan aday adaylığı için gireceğim teşkilat temayülünde destek ve dualarınızı rabbim nasir eder inşaalah. Rabbim birliğimizi dirliğimizi yol arkadaşlığımızı kardeşliğimizi bozmasın heyecanımız aynı hedefimiz aynı katılımlarınızdan dolayı hepinize teşkkür eder. saygılar sunarım. Allaha emanet olun durmak yok yola devam!”