Aslolan sıram değil davam diyerek 2015 seçimlerinde gönüllerin vekili olarak tanınan Alim Erdemir AKPARTİ İstanbul 1.Bölgeden Aday Adayı oldu.

Bölgemizin sevilen siyasetçisi olan ve yaptığı çalışmalar ile 2015 seçimlerinde göz doldurup AKPARTİ kamuoyunca “Gönüllerin Vekili” olarak adlandırılan Alim ERDEMİR 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Milletvekili olabilmek için yeniden müracaat etti. Daha önce iki kez AKPARTİ tarafından aday gösterilen, sırasına bakmaksızın adaylığın hakkını vererek kamuyounda sempati toplayan ERDEMİR, İstanbul 1.Bölgeden Aday Adayı oldu. Konuyla ilgili görüştüğümüz Alim ERDEMİR daha önceki Adaylık süreçlerinin kamuoyunda tanınırlığını artırdığını ve önemli tecrübeleride beraberinde getirdiğini bu birikimle yeniden aday olduğunu ifade ederek,bölge teşkilatlarının ve halkımızın şahsımıza önemli bir teveccühü var.Son iki yıldır TBMM Bünyesinde çalışmanında verdiği birikim bu kararı almamda önemli etken oldu.

Ülkemizin önünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bizlere gösterdiği ilk olarak 2023 hedefi var.Bu hedefler ülekmiz adına çok önemli.Dünya ekonomisinde ilk 10’a girme gibi büyük bir hedef.Biz öncelikle tecrübelerimizi sahaya yansıtarak seçim sathında kapı kapı dolaşıp,sıkılmadık el,fethedilmedik gönül bırakmayarak Genel Başkanımızı Cumhuriyet dönemin ilk geniş yetkilerle donatılmış ilk Cumhurbaşkanı yapacağız inşaallah.Ve güçlü iktidarla birlikte sorunlarında bir bir çözüldüğüne hep birlikte şahit olacağız.Ve ilk turda Cumhurbaşkanımızı seçtirerek tarihe yeni bir sayfa açacağız.Tüm teşkilatımızdan bu süreçte destek bekliyoruz.”dedi

Alim Erdemir Kimdir?

1974 Bayburt’ta doğdu

Eğitim;İlk ve orta tahsilini Bayburt’ta, Liseyi; İzmit İmam-Hatip Lisesi’nde,Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi Adalet MSYO Hukuk Bölümü ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde,Yüksek Lisansını, Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında tamamladı.

Memuriyet hayatı;1997’de Körfez Belediyesi’nde başladığı kamu çalışma hayatına, 2000-2003 yıllarında İzmit Büyük Şehir Belediyesi,13 Yılı Pendik Belediyesi’nde olmak üzere;17 Yıl Müdürlük ve Danışmanlık yaptı. 2016-2018 Yılları arası TBMM Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.İnşaat ve Sağlık alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı.Almanya , Hollanda, İsveç, İtalya ve Slovenya’da, yönetim ve organizasyon alanında inceleme ve kurumsal araştırmalar yaptı.Siyasete başladığı Refah Partisi ve Fazilet Partisi gençlik kollarında görevler aldı.Sivil Toplum çalışmalarına Milli Gençlik Vakfı’nın yönetim kurullarında başladı.Sivil Toplum Örgütlerine yönelik düzenlenen STK Akademisinde yöneticilik ve proje danışmanlığı yaptı.Halen Anadolu Bayburtlular Derneği Genel Başkanlığını yürütmektedir. Değişik gazete ve dergilerde köşe yazarlığı ve radyo programcılığı yaptı.Savate Sporları Federasyonu temsilciliğiyle Uluslar arası spor etkinliklerine katıldı.

Ak yolculuk; Kuruluşundan AK Partimizin etkinliklerine aralıksız katıldı. 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti İstanbul 1.Bölge 25 ve 26.Dönem Milletvekili Adayı oldu.

Kur’anda Devlet Ahlakı, Kamu yönetimlerinde Stratejik Planlama Süreçleri, Başarının Sırrı 7 T adlı eserleri yayınlandı.

Opr.Dr.Betül ERDEMİR’le evli, 2 Çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce biliyor.