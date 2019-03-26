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Gönülden Gönüle Hemşeriler buluşmasında ,AK Partili Meclis Üyeleri tanıtıldı..

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığının Mehmet bayram konferans salonunda düzenlediği ,Bayburtlu meclis Üyesi aday tanıtım toplantısına hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdiler.

Gönülden Gönüle Hemşeriler buluşmasında ,AK Partili Meclis Üyeleri tanıtıldı..
26 Mart 2019 Salı 14:25

Mehmet bayram konferans salonunda düzenlenen Bayburtlu meclis üyelerinin tanıtım toplantısına ,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,26.dönem Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Milletvekili Osman Boyraz,Pendik AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Cin,AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Kabil,Marmara Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül ,STK Başkanları ve hemşerilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Tanıtımı yapılan Bayburtlu Meclis Üyelerimiz,Ekrem Yıldırım,Kadir Bayram,Muhammet Kaldırım ve Tufan Yaz Hemşerilerimize selamlama konuşması yaptılar.

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