GELECEK PARTİSİ BAYBURT İL BAŞKANI NAZİR GÜLER: “GENÇLER TÜRKİYE’DEN UMUDU KESTİ. İÇİMİZ ACIYOR”

Gençlerin yurt dışına gitmek istemesiyle ilgili Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, “Gençler Türkiye’den umudunu kesti. Hepsi yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. İçimiz acıyor” dedi.

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, ekonomik durumlar ve işsizlik nedeniyle gençlerin yurt dışına çıkmak için çabaladığını ifade etti. Hak ihlalleri, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve yaşam şartlarının gençler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, durumun çok iç acıtıcı olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE’Yİ AÇIK CEZAEVİ GİBİ GÖRÜYORLAR”

Yaşam şartlarına dikkat çeken Başkan Güler, “Büyük bir tehlike altındayız. Her ay yüzlerce gencimizi kaybettiğimizi düşünüyoruz. Fırsatını bulan bir saniye bile Türkiye’de durmuyor. Özellikle yüksek lisans ve üniversite mezunu gençlerimiz son dönemde hukukun üstünlüğünü kaybetmesinden, yaşam şartlarının düşmesinden ve ifade özgürlüklerinin kısıtlanmasından çok sıkıldı. Türkiye’yi açık cezaevi gibi görüyorlar. Türkiye’den umutlarını kestiler. Hepsi yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Onların bu hallerini gördükçe içimiz acıyor” dedi.

“BUNUN İÇİN ENDİŞELENİN”

Türkiye’nin geleceğini kaybettiğini ifade eden Güler, “Yurt dışında akranının nasıl bir hayat yaşadığını gören gencimiz o hayatı yaşamak istiyor. Türkiye’nin vatandaşlarına o hayatı yaşatabilecek imkanları var. Tarımı, yetişmiş insan gücü, eğitimi, hukuku her şeyi düzeltilebilir. Çok yüksek potansiyelimiz var. Yeter ki kullanmasını bilelim. Bir an önce bir gençlere yeni istihdam alanları sağlanmalı. Yarınlarımızı kaybediyoruz. Hepimizin gözleri önünde yitip giden bir Türkiye geleceği var, bunun için endişelenin” ifadelerini kullandı.