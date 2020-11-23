Gelecek Partisi İl Başkanı Güler eleştiri yapmaktan korkuyoruz dedi.

Bayburt Gelecek Partisi İl Başkanı Nazir Güler yaptığı açıklamada ,Eleştiri yapmaya çekiniyoruz dedi.

"İNSANLAR KONUŞMAKTAN, ELEŞTİRİ YAPMAKTAN KORKAR HALE GETİRİLDİ"

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, "İnsanlar üzerinde bir korku var. 2013 yılından itibaren bütün özgürlükler kısıtlandı, yasaklar üzerine yeni yasaklar getirildi. İnsanlar eleştiri yapmaktan korkar hale getirildi" dedi.

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, mevcut hükümetin insanları sindirdiğini ve üzerlerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Güler, korkunun hâkim olduğunu, istedikleri şekilde eleştiri yapamadıklarını ve eski günleri arar hale geldiklerini belirtti.

“İNSANLAR KORKUYOR”

İnsanlarda korku ve endişenin hâkim olduğuna vurgu yapan Güler, “İnsanlar üzerinde bir korku var, endişe var. Daha önce söyle bir algı oluşmuş, iktidara yakınsanız, üyeyseniz, iş talepleri daha fazla karşılık buluyor ya da çocuğunun işe girmesi ile ilgili beklentilerin var. Bekçi olacak, subay olacak ya da polis olacak... Bu nedenle başka parti de isminin geçmesini istemiyor. Bire bir konuştuğum insanların bana söyledikleri bunlar. Bu algı oluşturulmuş. Bu doğru bir şey değil tabi ki. Esnaf mesela, ‘Ben senin partine, Gelecek Partisine üye olursam beni kontrol etmeye başlarlar, defterlerimi isterler’ diyor. Acı ama maalesef bunları yaşadım” dedi.

“ELEŞTİRİ YAPMAKTAN ÇEKİNİR OLDUK”

2013 yılından itibaren bütün özgürlüklerin kısıtlandığına dikkat çeken Güler, “Ben daha önce AK Partiyi destekliyordum. Ama o zamanlar işin bu noktaya gelebileceğini doğrusunu isterseniz düşünmemiştim. 2013 yılında bütün özgürlüklerin kısıtlandığını, yasakların üzerine yeni yasaklar konulmaya başlandığını gördük. Ben 55 yaşındayım ve okuyan bir insanım. Sonuçta Dünya’da siyaset nasıl yürüyor, ülkemizde nasıl yürüyor bunu mukayese etme şansımız var. Daha özgür, daha müreffeh, daha gelişmiş bir ülke beklerken, o yılları aratacak bir ülke pozisyonuna geldik. Bunu toplum açısından söylüyorum, kategorize etmeden. O dönemler kendimizi ifade etme şansımız vardı. Mesela bildiri yayınlardık. O dönemler bunları yaparken korkmazdık. Ama şu anda sosyal medyada bir eleştiri yapmak niyetinde bile olsanız, bir korku var. Yarın ne olur, herhangi bir soruşturma geçirebilir miyim endişesi yaşıyor insanlar” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKENİN BAŞKA SİYASETÇİSİ YOK MU?”

Kendilerinin ülkeyi yönetebileceklerine dikkat çeken Güler, “Benim daha önce siyaset yaptığım insanlar, bugün eleştirilerim karşısında bana yükleniyorlar. Neden yükleniyorsun, sizin partinizden değilim diye mi? Hükümetten bunlar giderse Türkiye gider diye bir algı var. Ya bu ülkenin başka siyasetçisi yok mu? Bu ülkeyi yönetecek kadar kendisini yetiştirmiş dinamiklerimiz yok mu bizim? Var tabi ki. Ama onların gözünden bakınca bunları görmek mümkün değil. O zaman bu ülkenin her vatandaşı bu ülkede siyaset yapabilme yeteneğine sahip. Yani seni eleştirebilmeli. İtiraz etme rahatlığında olduğumuz o günlerdeki gücümüz, bugün yok maalesef” şeklinde konuştu.