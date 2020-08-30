Gelecek Partisi Bayburt İl Kongresi gerçekleşti

Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresinde partinin kurucu il başkanı Nazir Güler yeniden il başkanlığına seçildi.

Güler’in yönetiminde; Ali Sayıner, Bilal Karaca, Fatih Köse, Fırat Narinoğlu, Gökhan Yücel, Hacı Kılıç, İbrahim Tutar, Kenan Paşaoğlu, Mehmet Akif Cumuli, Muhammet Şerif Demirer, Murat Çağlar, Murat Söylemez, Nail Kaymak, Nurullah Özoğul, Özden Katılmış, Siyami Kabak, Süleyman Polat, Tevhit Köse, Vedat Hanecioğlu, Vedat Topyay, Yaşar Topsakal, Zakir Hacıarifoğlu, Zeynep Aydın ve Zihni Koman isimleri yer aldı.

Disiplin kurulunda Hadibey Pala, Hasan Tekin ve Eyyup Yetişen görev alırken, genel merkez delegeleri ise Nazir Güler ve Hüseyin Tekin olarak belirlendi.

Temuçin: “Bizim davamız milletin yüzünü güldürme davasıdır” Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temuçin, Bayburt’un Kop Dağlarındaki savunması ile şanlı tarihe adını kazımış bir il olduğunu ifade ederek, “Bu ülke ne zaman zulme uğrasa ilk ayağa kalkanlar Bayburtlulardır. Bunu çok iyi biliriz” dedi.

Ekonomi politkaları üzerinden AK Parti’ye yüklenen Temuçin, “Gençlerimizin yüzde 87’si Türkiye’de yaşamak istemiyor. Türkiye yeni bir kurutuluş mücadelesi vermek zorunda” diye konuştu.

Ülke kaynaklarından edinilen gelirlerin eşit bir şekilde halka dağıtılmadığını söyleyen Temuçin, “Bu ülke tek bir ailenin huzuru için var olamaz. 80 milyonun huzuru için Gelecek Partisi diyoruz. Bizim davamız milletin yüzünü güldürme davasıdır” şeklinde konuştu.

Temuçin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yılını da kutlayarak, Zafer haftasında milleti ikiye bölme girişimlerinde bulunanları üzüntüyle izlediklerini kaydetti.

AK Parti’nin adalet ve kalkınma kavramları üzerine kurulduğunu, gelinen noktada Türkiye’nin 20 yıl öncesinden daha geride olduğunu savunan Temuçin, “Gelecek Partisi cesur insanların yuvasıdır” ifadelerini kullandı.

Güler: “Öfke gidecek, güven gelecek, demokrasi gelecek…

” Kongrede yeniden il başkanı seçilen Nazir Güler de delegelere teşekkür ederek, hükümete yolsuzluk ve yoksulluk üzerinden yüklendi.

AK Parti’nin kuruluşundaki çizgisinden uzaklaştığını savunan Güler, “Biz hep mazlumdan, ezilenden yana olduk. Siyasi duruşumuz güç sahiplerini eleştirmekle geçti. Umut ettik, adil ve müreffeh ülke hayalleri kurduk. Ve bizimkiler dediklerimiz kitabın kavline göre hareket edeceklerdi. Bu beklentiler bizde öyle bir hayal kırıklığı yarattı ki hayal kırıklığı bile bunu tanımlamaya yetmez” dedi.

“20. Yüzyılın köhne zihniyetleri ülkemizi esir almaya çalışmaktadır. Gelcek Partisi olarak şunu söylüyoruz, korkulara ve tabulara teslim olmak yok. Bir milletin bütün siyasi birikimini bitirmek istiyorlar. Ancak halkın hamasete karnı tok” ifadeleriyle sözlerine devam eden Güler, “Kibre, şatafata, Nepotizme karşı mücadele edeceğiz. Biz geleceğiz, bunlar gidecek. Bunlarla birlikte yolsuzluk gidecek, yoksulluk, Nepotizm gidecek. Adaletsizlik gidecek. Baskı ve otorite gidecek. Şahsi promosyonlar gidecek, öfke gidecek, güven gelecek, demokrasi gelecek, huzur gelecek, refah gelecek” şeklinde konuştu.

Parti binasında yapılan kongreye Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temuçin, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyeleri Hakan Kobal ve Halime Polat, Gelecek Partisi Gümüşhane İl Başkanı İbrahim Uçan, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, İyi Parti İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ergül, BBP Merkez İlçe Başkanı Emin Karabulut ve partililer katıldı.