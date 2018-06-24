Bayburt’ta seçim sonuçları belli oldu. Bayburt Kararını AK Partiden yana kullandı.

Açılan sandıklardan AK Partiye % 60.48 oy çıktı.

Cumhurbaşkanlığına %81.20

Sandık Başına giden Bayburtlu kararını ,Fetani Battal’dan yana kullandı.

Bayburt’ta sandık başına giden Vatandaşın % 60.48 oyunu alarak Bayburt’un 27.dönem Milletvekili oldu.

Battal Bayburt’ta oyunu kullandı.

Fetani Battal AK Parti Bayburt Kurucu İl Başkanlığı’nın ardından 2002 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde aday oldu. 22. ve 23. Dönem Bayburt Milletvekilliği yaptı.

Fetani Battal kimdir?

15 Mayıs 1963'te Bayburt'un Oruçbeyli Köyü’nde doğdu. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nde’nden mezun olduktan sonra Bayburt’ta bir süre öğretmenlik yaptı. 2001 yılında AK Parti Bayburt Kurucu İl Başkanlığı’nın ardından 2002 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde aday oldu. 22. ve 23. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapan Battal, AK Parti Genel Merkezi’nde çeşitli görevlerde bulundu. İngilizce bilen Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.