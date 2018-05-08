Yaklaşan Haziran 2018 seçimlerinde aday olmak üzere müracatta bulunan Aday Adayları için yapılan temayül yoklamasında AK Parti 1.Bölge Milletvekili Aday Adayı Alim Erdemir’e teşkilat mensuplarının ilgisi dikkat çekti.

AKPARTİ Genel Merkezi tüm Türkiye genelinde Milletvekili adaylarını belirlemek üzere il merkezlerinde temayül yoklaması yaptı.Bu çerçevede İstanbul 1,2 ve 3.Bölgeleri için yapılan parti temayülü Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda yapıldı.1500 üzeri adayın kendilerini tanıtmak adına kıyasıya yarıştıkları teşkilat temayül oylaması sırasında daha önce 2 Dönem AKPARTİ 1.Bölge Milletvekili Adayı olan Alim ERDEMİR teşkilat mensuplarının sevgi odağı olduğu gözlendi.Daha önceki seçim çalışmalarında alt sıralarda olmasına rağmen yaptığı çalışmalar ve teşkilat mensuplarıyla kurduğu yakın diyalog sonrası Gönüllerin Vekili olarak adlandırıan Alim ERDEMİR bölge teşkilat mensuplarıyla samimi ve içten diyaloğuyla dikkat çekti.

Teşkilat mensuplarının oylama öncesi ve sonrası yanına gelen teşkilat mensupları kendisine destek verdiklerini,teşkilatla ilişkilerini koparmayan Erdemir’in bunu çoktan hak ettiğini ifade ettiler. Milletvekili Aday Adayı Erdemir’in tüm teşkilat mensuplarıyla tek tek ilgilendiği ve onlarla sohbet ettiği gözlendi.

1.Bölgede bulunan tüm ilçe teşkilat mensuplarının ilgi gösterdiği Erdemir: “ aslolan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır.Makamlar gelir geçer.Bizimle yağmurda çamurda arazi çalışması yapan bu fazilet timsali teşkilat mensuplarımızın gönlünde yer etmek dünyanın alınabilecek en büyük ödülüdür.Rabbimiz hiçbir zaman onalara karşı bizi mahcup etmesin.” Dedi.Büyük katılımın gözlendiği temayül saat 16.00 itibariye sona erdi.Sonuçlar hakkında genel merkez tarafından kamuoyunan bilgi verileceği açıklandı.