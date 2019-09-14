Bahçeli'den hükümet sistemi eleştirilerine sert çıkış: Bu iddiaların alayı palavradır

MHP Lideri Bahçeli, Bayburt'ta vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, 'Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu, ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar. Bu iddiaların alayı palavradır.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt'ta vatandaşlara hitap etti. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Zalimler karşınızda kağıttan kaplandır. Afrin'e Zeytin Dalı hareketı yapılır, ne işimiz var orada, sakın şehir merkezine girmeyin derler.

CHP emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Kandil CHP'ye arka çıktıkça kirli çamaşırlar birer birer ortaya saçılmaktadır. CHP Genel Başkanı, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor iddiasındadır. Aslında kendisi savruluyor.

Yenikapı'ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenler CHP'nin kanatları altındadır. Türkiye'nin terörler mücadelesine yabancılaşan CHP'nin gerçek yüzü milletimiz tarafından da görülmüştür.