Davutoğlu'ndan Bayburt'a teşekkür plaketi

Bayburt adına plaketi AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve Belediye Başkanı Mete Memiş aldı. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Nice milyonların da gönlüne girmeye hazırız.

Biz gönüllere girmek için geliyoruz, gönülleri yıkmak için değil, biz muhabbeti yaymak için geliyoruz, nefreti yaymak için değil" dedi. "Sizler bize oy vermeyenleri de temsil edeceksiniz" AK Parti'nin en yüksek oy oranlarına ulaştığı iller ile ilgili de bir açıklamada bulunan Davutoğlu, "Ayrıca CHP, MHP, HDP ve mecliste temsil edilmeyen diğer partilerin aldıkları oyların toplamından daha fazlasını. Hep beraber geldiler, bize yetişemediler, Allah’a hamdolsun. Özellikle, tulum çıkardığımız illere dikkat edin, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Kastamonu, Kilis, Elazığ, Kırıkkale, Kütahya, Nevşehir, Yozgat’taki bütün milletvekillerini alarak tulum çıkardık. Bu tulum çıkardığımız illerde bize oy vermeyen vatandaşlarımız, özellikle onlara hitap ediyorum, sakın 'Biz temsil edilmiyoruz' diye düşünmesinler. Burada tulum çıkaran illerin milletvekillerine, il başkanlarına, belediye başkanlarımıza da söylüyorum, sizler bize oy vermeyenleri de temsil edeceksiniz. Özellikle tulum çıkardığımız yerdeki bize oy vermeyen vatandaşlarımız bilsinler ki AK Parti milletvekilleri onların da milletvekilidir, ne talep ederlerse gereği yapılacaktır.

Çünkü o vilayetler tulum çıkararak AK Parti'ye olan bu gönül sevdasını bir kez daha gösterdiler. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Hiçbir yerde yapmayacağız ama bu illerde, onların Meclis'te temsillerinin olmadığını düşünmemeleri için bu illerdeki diğer parti seçmenlerine özel muhabbet göstermenizi rica ediyorum" dedi. Davutoğlu, partisinin genel merkezindeki 105. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, ülkenin huzuru ve demokrasisinin geleceği için fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerini hürmet, minnet ve şükranla selamladı. Kahraman olarak nitelendirdiği güvenlik güçlerinin fedakarca terörle mücadele ettiğini belirten Başbakan

Davutoğlu, buna karşılık birilerinin seçim hükümetinde görev almayı bile kabul etmediğine dikkati çekti.

Davutoğlu, "Bu milletin evlatlarıyla ne zaman, ne tür riskli bir karar alınması gerektiğinde sağımıza ve solumuza bakmadan, 'kim bizimle beraber, kim arkamızda' diye düşünmeden, herkes terk etse bu vatan görevini terk etmeyecek, her an AK Parti neferleri olarak Türkiye'nin her yerinde mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Muhalefet partilerinin yaşanan süreçte adeta terör örgütünün tezlerini savunarak kendilerini suçladığını üzülerek gördüklerini dile getiren Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi: "Sadece bizi değil, canları pahasına terörle mücadele yürüten askerimizi, polisimizi de itham ettiler. Suruç'ta, Ankara'da teröre nice insanımızı kurban verdik, biz yangını söndürmeye, suçluları yakalamaya, yaralılarımızı hastaneye taşımaya çalışırken onlar bizi suçlama yarışına girdiler.

Fransa'da üç gündür yaşanandan bunların hepsinin ders alması lazım. Bir millet eğer bir saldırıyla karşı karşıyayken herkes sınavdadır. Sadece o ülkenin hükümeti, bakanları, güvenlik birimleri değil, aydınları, muhalefeti, medyası da sınavdadır. İşte 1 Kasım seçimlerinde aslında millet o sınavı kaybedenleri de gösterdi. Onlara dedi ki 'Bu milletin başında bela dolaşırken, gününü karartmak için birileri terör organize ederken onlarla mücadele edenlere saldırıp o terör odaklarını mazur göstermeye çalışanları biz affetmeyiz'." "Türkiye'nin yegane umudu" Davutoğlu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendilerine, güvenlik güçlerine "katil" diyecek kadar kendini kaybedenlerin olduğunu belirterek, "Milletimiz verdiğimiz büyük mücadeleyi de buna karşılık muhalefet partilerinin sergilediği sorumsuzca tavırları da izledi ve engin vicdanına not etti. AK Parti'nin iyi günde de kötü günde de Türkiye'yi yönetme cesareti ve kararlılığına sahip olduğu bir kere daha ortaya çıktı" dedi.

Türkiye'yi bütün bu badireleri aşarak geleceğe taşıyacak yegane kadronun, AK Parti kadroları olduğunun herkes tarafından görüldüğünü vurgulayan Başbakan Davutoğlu, "7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen süren bir kere daha gösterdi ki Türkiye'nin yegane umudu, siyasi geleceğinin yegane teminatı AK Parti'dir ve AK Parti olacaktır" ifadesini kullandı. Milletin 1 Kasım seçimlerinde, elini taşın altına koyana, ülkenin gelecek hayallerine ortak olana bir defa daha oyunu verdiğini ifade eden Davutoğlu, yazılan destanda AK Parti'nin her ferdinin emeğinin olduğunu söyledi. "5 milyon kardeşimizin daha gönlüne girmeyi başarmışız" AK Parti'nin önceki seçimlerde olduğu gibi 1 Kasım seçimlerinde de Türkiye'nin her yerinden, her kesiminden oy aldıklarını belirterek, her ilde, bölgede oylarını artırdıklarını ifade etti. Seçim sonuçlarına ilişkin bazı rakamları da paylaşan

Başbakan Davutoğlu, şunları kaydetti: "AK Parti olarak 1 Kasım seçimlerinde 23,7 milyon oyla oyların yüzde 49,5'ini alarak Türkiye genelinde 317 milletvekili çıkardık. Partimiz bugüne kadar girmiş olduğu seçimlerde en yüksek oy sayısına 1 Kasım'da ulaştı. 7 Haziran seçimlerine göre 4,8 milyon fazla oy aldık. Bu ne demektir biliyor musunuz? 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar yaklaşık 5 milyon seçmenimizin gönlüne, kalbine girmeyi başardık. Çünkü biz gönle girenlerdeniz. 1 Kasım seçim zaferi akşamı Konya'da 'Biz bu bereketli topraklara sevgi tohumu ekmeye geldik' dedik. Elhamdülillah ki 5 milyon kardeşimizin daha gönlüne girmeyi başarmışız. Nice milyonların da gönlüne girmeye hazırız. Biz gönüllere girmek için geliyoruz, gönülleri yıkmak için değil, biz muhabbeti yaymak için geliyoruz, nefreti yaymak için değil.

Allah muhabbet yolcularına, gönle girenlere yardım, gönüllerimizi 78 milyonu alacak kadar geniş ve derin eylesin." "Tulum" çıkarılan iller Başbakan Davutoğlu, en yakın takipçileri CHP'den 11 milyon 570 bin fazla oy aldıklarına dikkati çekerek, "CHP, MHP, HDP ve Meclis'te temsil edilmeyen diğer partilerin aldıkları oyların toplamından daha fazlasını aldık. Bazen seçim meydanlarında 'Tek tek yetmez hep beraber gelin' diyorduk. Hep beraber geldiler bize yetişemediler Allah'a hamdolsun" diye konuştu. AK Parti olarak, o ildeki milletvekillerinin tamamını aldıkları, "tulum" liste çıkardıkları Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Rize ve Yozgat'ın isimlerini sayan Davutoğlu, şunları söyledi: "Bu tulum çıkardığımız illerde bize oy vermeyen vatandaşlarımız, özellikle onlara hitap ediyorum, sakın 'Biz temsil edilmiyoruz' diye düşünmesinler.

Burada tulum çıkaran illerin milletvekillerine, il başkanlarına, belediye başkanlarımıza da söylüyorum, sizler bize oy vermeyenleri de temsil edeceksiniz. Özellikle tulum çıkardığımız yerdeki bize oy vermeyen vatandaşlarımız bilsinler ki AK Parti milletvekilleri onların da milletvekilidir, ne talep ederlerse gereği yapılacaktır.

Çünkü o vilayetler tulum çıkararak AK Parti'ye olan bu gönül sevdasını bir kez daha gösterdiler. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Hiçbir yerde yapmayacağız ama bu illerde, onların Meclis'te temsillerinin olmadığını düşünmemeleri için bu illerdeki diğer parti seçmenlerine özel muhabbet göstermenizi rica ediyorum." "Bütün bölgelerde birinci parti AK Parti'dir" AK Parti'nin ülkenin tüm coğrafi bölgelerinde birinci olduğunu belirten Başbakan Davutoğlu, "Şimdi hiçbir parti çıkıp da şu densizliğe tevessül etmesin: 'Şu bölge benim kalem. Şu bölgede ben etkiliyim'. Türkiye'nin bütün bölgelerinde birinci parti AK Parti'dir" dedi.

Davutoğlu, partisinin 63 ilde birinci, 17 ilde ikinci, bir ilde üçüncü olduğunu bildirerek, yurt genelindeki 970 ilçeden 740'ında birinci, 221'inde ikinci, sadece 9'unda üçüncü olduğunu vurguladı. AK Parti'nin sadece Şırnak, Hakkari ve Tunceli'de milletvekili çıkaramadığını belirten Davutoğlu, buralarda AK Parti'ye oy veren seçmenlere seslenerek, "Sakın ola ki temsil edilmediklerini düşünmesinler.

AK Parti'nin Meclis'teki 317 milletvekili de Hakkari'nin, Şırnak'ın, Tunceli'nin temsilini yapmaktadır. Bu illerimizi de en yakın ya da ilgili milletvekili arkadaşlara tabiri caizse zimmetleyeceğiz ve o illerin meselelerini en yakından takip edecekler. O arkadaşlarımıza şu talimatı da vereceğim: Kendi ilinize ne kadar gidiyorsanız, Hakkari'ye, Şırnak'a, Tunceli'ye de o kadar sıklıkla gideceksiniz, AK Parti bayrağını her yerde dalgalandıracaksınız" ifadesini kullandı.