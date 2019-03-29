Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburtlulardan Fatih Yumak’a Destek İstedi

31 Mart yerel seçimlerine iki gün kala AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak’a destek için Beyzade düğün salonunda verilen yemekli toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburtlulara görüntülü seslendi ve Fatih Yumak’a destek istedi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Milletvekili Fetani Battal, AK Parti il başkanı Hacı Ali Polat ve partililer katılı. İl Başkanı Fatih Yumak ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın konuşmalarının ardından, yayınlanan görüntülü mesaj ile Bayburtlulara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak için destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı şöyle:

Değerli Bayburtlu kardeşlerim, Dede Korkut diyarının yiğit evlatları… Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz Bayburt’un yeri bende hep ayrı oldu. Siz her zaman bizim yanımızda, AK Parti’nin yanında yer aldınız. Verdiğiniz güçlü destekle davamızın sembol şehirlerinden biri oldunuz. Biz size baktık Türkiye’yi gördük, Türkiye size baktı AK Parti’yi gördü. Onun için, “Bayburt Türkiye’dir” dedik. Vatana sadakati, birliği, dirliği soranlara Bayburt’u adres gösterdik. Hamdolsun bugüne kadar da hiç mahcup olmadık. Her seçimde en fazla desteği sizden gördük. Allah hepinizden razı olsun.

Bayburt’ta AK Parti Belediye Başkan Adayımız Fatih Yumak’tır

Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz Bayburt’ta AK Parti Belediye Başkan Adayımız Fatih Yumak’tır. Biz onun gençliğine, dinamizmine, memleket sevgisine ve hizmet aşkına inanıyoruz. Zaten açıkladığı önemli projelerle bizi mahcup etmeyeceğini şimdiden gösterdi. İnşallah sizlerin teveccühü ile Bayburt Belediye Başkanı olacak ve Bayburt’u bölgenin parlayan yıldızı haline getirecek adımları kısa sürede atacaktır. Biz de her zaman her alanda onu destekleyeceğiz.

Bayburt’ta 3 bin kişilik yeni istihdam alanı oluşturacağız

Bayburt’un ufku açık, geleceği parlak. Yeni Askeri Kışla, Göçmen Geri Gönderme Merkezi,

Üniversite, Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi, Yeni Modern Devlet Hastanesi, Havaalanı ve Tarım Yerleşkesi gibi yatırımlarla önümüzdeki dönemde Bayburt’ta 3 bin kişilik yeni istihdam alanı oluşturacağız.

İnşallah o sene bu sene olacak

Bayburt Spor’u da yakından takip ediyorum. İnşallah o sene bu sene olacak ve Bayburt Spor 2. Lige yükselecek.

Bizim davamızda küslük yoktur, birlik vardır

Bayburt’ta AK Parti ailesi içindeki bütün dava arkadaşlarıma şu mesajı vermek istiyorum:

Bizim davamızda küslük yoktur, birlik vardır. Bizim davamızda ayrılmak yoktur, kavuşmak vardır. Büyük Türkiye hedefinde buluşmak vardır. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içinde dava şuurundan en küçük bir taviz vermeden bu seçimlerde de çalışacağız.

Bayburtlu esnaf kardeşlerim, 31 Mart’ta büyük Türkiye idealine en büyük desteği yine siz vereceksiniz

Bayburtlu esnaf kardeşlerim, biliyorum ki 31 Mart’ta büyük Türkiye idealine en büyük desteği yine siz vereceksiniz. Hiç merak etmeyin… Desteğiniz yine karşılıksız kalmayacak.

Önümüzdeki dönemde Bayburt’ta oluşturacağımız yatırımlar ve hizmetler sayesinde çok daha hızlı bir şekilde büyüyeceksiniz. Hep birlikte göçü ortadan kaldıracağız. AK Parti Bayburt Belediye Başkanımız da sizlere gece gündüz hizmet edecek ben de takipçisi olacağım.

AK Parti’ye vereceğiniz her oy Bayburt’un yarınlarına, çocuklarınıza ve güçlü Türkiye’ye hizmet edecektir.

Bayburtlu gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz düne birlikte şahit olduk, bugünü birlikte yaşıyoruz, yarını birlikte inşa edeceğiz. Ben sizin gücünüzü biliyorum. Bu seçimde de gücünüzü gösterin. AK Parti’ye vereceğiniz her oy Bayburt’un yarınlarına, çocuklarınıza ve güçlü Türkiye’ye hizmet edecektir.

AK Parti kazanacak, Bayburt kazanacak, Türkiye kazanacak

Unutmayın, 31 Mart akşamı bütün Türkiye yine Bayburt’u takip edecek. Onun için gözüm ve kulağım ilk önce Bayburt’ta olacaktır. AK Parti Belediyeciliğinin güçlü bir şekilde devamı yolunda vereceğiniz müjdeli haberleri bekliyorum. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi AK Parti kazanacak, Bayburt kazanacak, Türkiye kazanacak. Allaha emanet olun.”